Gobierno de Trump anuncia acuerdos con cuatro países latinoamericanos que podrían abaratar bananas y café en EEUU

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves sendos acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles sobre la importación a Estados Unidos de productos como las bananas y el café.

A cambio, los cuatro países latinoamericanos aceptaron abrir sus mercados a productos agrícolas e industriales estadounidenses, según informó la Casa Blanca.

Los acuerdos, que aún no se han finalizado y se espera que se firmen en aproximadamente dos semanas, son la más reciente serie de pactos alcanzados desde que el presidente republicano lanzó su guerra arancelaria en abril y en medio del descontento general de la población por el aumento del costo de la vida en EEUU.

Un alto funcionario estadounidense informó a la prensa que los aranceles generales vigentes en la actualidad para estos cuatro países "permanecerán sin cambios", pero que "habrá una reducción" en un cierto número de mercancías que no se pueden producir en EEUU en cantidades suficientes.

"Nuestra expectativa es que habrá algunos efectos positivos en los precios, en productos como café, cacao, bananas", pronosticó.

En el caso de las bananas, por ejemplo, Guatemala suministra el 41% de las importaciones de EEUU y Ecuador, el 19%.

Los países latinoamericanos se comprometen a una mayor apertura a productos estadounidenses

Según los aranceles anunciados a finales de julio por Trump, los productos importados de Argentina, El Salvador y Guatemala están sujetos a un impuesto del 10%, dado que EEUU mantiene un superávit comercial con cada uno de esos países.

Los productos de Ecuador, con quien Washington registra un déficit comercial, están sujetos a un impuesto del 15%.

"Creemos que estos acuerdos ayudarán a alcanzar un comercio equilibrado, la reciprocidad y reducir los déficits de larga data", declaró el funcionario.

En contraste, los países latinoamericanos se comprometieron a una mayor apertura de sus mercados nacionales. Argentina, por ejemplo, prometió abrir su mercado al ganado y a las aves de corral estadounidenses, así como simplificar la entrada de carne de res de ese país.

Algunos de los acuerdos anunciados este jueves también garantizan, según el alto funcionario estadounidense, el acceso de EEUU a minerales estratégicos.

Los cuatro países también se comprometieron a no imponer aranceles a los servicios digitales de Washington.

Los presidentes latinoamericanos celebran los acuerdos con EEUU

Poco después del anuncio, el presidente argentino, Javier Milei, celebró el primer acuerdo marco de comercio bilateral de su país con EEUU en casi una década como una “noticia extraordinaria”.

“Como pueden ver, estamos firmemente comprometidos con hacer grande a Argentina de nuevo”, afirmó.

Su canciller, Pablo Quirno, indicó que el acuerdo "crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

El pacto "refuerza y amplía nuestra relación económica de larga data", indicó un comunicado conjunto entre El Salvador y Washington, publicado también en X por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, junto a la palabra "amigos".

"Después de meses de intenso trabajo y diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos, nos convertimos en uno de los primeros países del mundo en alcanzar un acuerdo para reducir y eliminar aranceles", celebró por su parte el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

