¿Podrá usar Texas sus nuevos mapas electorales en 2026 tras la decisión de la Corte Suprema?

Video La Corte Suprema da luz verde al nuevo mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

La Corte Suprema dio un importante triunfo a los republicanos de Texas, permitiéndoles usar en 2026 los mapas electorales que la Legislatura, controlada por el GOP, rediseñó en agosto para obtener hasta cinco escaños más para los conservadores en la Cámara de Representantes, como había pedido el presidente Donald Trump.

De esa manera, la Corte Suprema anuló el fallo de un tribunal inferior que bloqueó por considerar que probablemente sea discriminatorio por motivos de raza, mientras se decide el fondo del caso que presentaron varios grupos de derechos de la comunidad hispana contra el estado de Texas.

PUBLICIDAD

El fallo del Supremo no es una decisión final sobre la legalidad del nuevo mapa tejano.

Sin embargo, debido a la tradicional renuencia del tribunal a cambiar los procedimientos de votación una vez que una elección está en marcha, es probable que sea la última palabra legal sobre el tema en ese estado para el ciclo electoral de 2026 y que cualquier desafío sea procesado después de los comicios de mitad de período.

De hecho, el fallo declaró que el tribunal inferior "se inmiscuyó indebidamente en una campaña primaria activa, causando mucha confusión y alterando el delicado equilibrio entre los estados y las federaciones en las elecciones".

Aunque la Corte Suprema no haya fallado sobre el fondo de la demanda (algo que Texas no le pidió hacer), se entiende que está inclinada a conceder a Texas la prerrogativa de alterar sus mapas electorales con fines partidistas y a mitad de década, cuando lo usual es que suceda cada 10 años, según sean los resultados del Censo.

Otro de los argumentos es que, en el caso de Texas, el proceso electoral está en marcha, con la fecha límite para inscripción de candidaturas este 9 de diciembre, además de que hay elecciones primarias programadas para marzo.

Pero algunos destacan que los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales de menor instancia en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

Texas había solicitado que anulara por completo el fallo de la corte de apelaciones, pero eso podría tardar meses, en caso de que los magistrados quieran escuchar argumentos de las partes en Washington, DC.

PUBLICIDAD

El nuevo mapa de Texas "no es racial, es político"

El juez Samuel Alito dictaminó que era "indiscutible" que la motivación de Texas para la redistribución de distritos electorales era simplemente una ventaja partidista, algo que el tribunal ya ha dicho que es legal, y rechazó que hubiera alguna manipulación racial.

El nuevo mapa fue diseñado para otorgar a los republicanos el control de 30 de los 38 distritos congresionales del estado, en comparación con los 25 que controlaban actualmente, según el mapa de 2021.

Ahora, los candidatos republicanos competirán en los distritos que se han vuelto más favorables a ellos, mientras que varios demócratas en el cargo deberán irse a distritos cercanos que ya están ocupados por otro demócrata, lo que los obligó a algunos de ellos a considerar las primarias o retirarse.

Los magistrados pusieron en duda el fallo del tribunal de menor instancia que indicaba que la raza jugó un papel en el trazado del nuevo mapa, destacando en una declaración no firmada que los legisladores de Texas tenían "objetivos abiertamente partidistas".

Por la disidencia, la jueza Elena Kagan escribió, en nombre de los tres jueces liberales, que sus colegas no deberían haber intervenido en este momento.

"Se asegura que muchos ciudadanos de Texas, sin una buena razón, serán colocados en distritos electorales debido a su raza. Y ese resultado, como esta corte lo ha declarado año tras año, es una violación de la Constitución".

La batalla por los distritos electorales que abrió Texas

El fallo se suma a la lista de éxitos de la administración Trump ante los jueces, en particular en su uso del expediente de emergencia de casos que se ven sin argumentos orales y en lo que las órdenes del tribunal son de carácter provisional, aunque puedan tener amplias consecuencias.

PUBLICIDAD

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.

Texas fue el primer estado en cumplir con las demandas de Trump en lo referente a la redistribución de distritos, y Missouri y Carolina del Norte le siguieron con nuevos mapas que agregan un escaño republicano adicional cada uno. Para contrarrestar esos movimientos, los votantes de California aprobaron una iniciativa electoral para dar a los demócratas cinco escaños adicionales en ese estado.

El rediseño de mapas enfrenta impugnaciones judiciales en California y Missouri. Un panel de tres jueces permitió que se utilice el nuevo mapa de Carolina del Norte para las elecciones de 2026.

El gobierno federal ha interpuesto una demanda para bloquear los nuevos mapas en California, aunque pidió a la Corte Suprema que mantenga la redistribución de distritos en Texas.