Corte Suprema se inclina por limitar la ley que ha protegido a latinos y afroestadounidenses de la discriminación en elecciones por más de medio siglo

La Corte Suprema pareció este miércoles inclinarse por eliminar una herramienta clave de la Ley de Derecho al Voto que ha ayudado a erradicar la discriminación racial en las elecciones de Estados Unidos durante más de medio siglo.

De confirmarse, este cambio podría suponer beneficios electorales para el Partido Republicano, especialmente en el sur del país.

PUBLICIDAD

Durante dos horas y media de argumentos, los seis jueces conservadores del alto tribunal parecieron mostrarse partidarios de anular un distrito congresional de mayoría negra en el estado de Louisiana por considerar que este se basa excesivamente en la raza.

Se espera que el tribunal emita su fallo definitivo a principios del verano de 2026 sobre si los estados pueden o no tomar en cuenta la raza de la población a la hora de trazar nuevos distritos, en cumplimiento con la Sección 2 de la ley que buscaba proteger a los votantes de minorías.

De eliminarse este distrito de Lousiana, marcaría un cambio fundamental en la Ley de Derecho al Voto promulgada en 1965, una pieza clave del Movimiento por los Derechos Civiles, que logró entonces abrir las urnas a los estadounidenses negros y reducir la discriminación en el voto.

El fallo de la Corte Suprema sobre Louisiana afectaría también a la población latina

El fallo en Louisiana, sin embargo, sentaría un precedente que no solo afectaría a la ciudadanía negra, sino también a otras poblaciones minoritarias como los latinos.

Así, podría abrir la puerta a las legislaturas para rediseñar los mapas de los Congresos en los estados del sur, lo que mejoraría las perspectivas republicanas en los comicios al eliminar los distritos de mayoría negra y latina que tienden a favorecer a los demócratas.

Las legislaturas ya tienen la libertad de trazar distritos extremadamente partidistas, sujetos únicamente a la revisión de los tribunales estatales, gracias a una decisión de la Corte Suprema de 2019.

PUBLICIDAD

Hace apenas dos años, la Corte Suprema confirmó por 5 votos a favor y 4 en contra un fallo que halló una probable violación de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto en un caso similar sobre los límites políticos de Alabama.

El presidente del tribunal, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh se unieron a sus tres colegas más liberales en aquella ocasión.

Pero este miércoles, ambos magistrados adoptaron una postura muy diferente, especialmente en sus preguntas a la abogada de derechos civiles Janai Nelson.

El presidente de la corte apuntó a que la decisión de Alabama se centró estrictamente en los hechos, y no debería interpretarse como una exigencia de un fallo similar en Louisiana.

Kavanaugh presionó a Nelson con sus preguntas para determinar si ha llegado el momento de poner fin al uso de distritos electorales basados en la raza bajo la Ley de Derecho al Voto, en lugar de "permitir que se prolongue indefinidamente".

Los jueces liberales de la corte, por su parte, se centraron en la historia de la Ley de Derecho al Voto en la lucha contra la discriminación.

Acceder a redefinir los distritos electorales solo ocurre si, como dijo la jueza Elena Kagan, un tribunal encuentra "una violación específica, identificada y probada de la ley".

Una batalla de mediados de la década sobre la redistribución de distritos electorales en el Congreso ya se está librando en todo el país después de que Donald Trump instara a Texas y a otros estados controlados por el Partido Republicano a redefinir sus límites, para facilitar así que este partido mantenga su estrecha mayoría actual en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

La mayoría conservadora de la Corte Suprema se ha mostrado escéptica ante las consideraciones raciales a la hora de definir distritos electorales.

Hace doce años, la corte ya desestimó de manera contundente otro pilar de la histórica ley electoral que exigía a los estados con antecedentes de discriminación racial obtener la aprobación previa del Departamento de Justicia o de jueces federales antes de realizar cambios relacionados con las elecciones.

Además, el alto tribunal también ha dado a los Congresos estatales amplia libertad para modificar los distritos electorales con fines políticos.

¿Qué podría suponer el fin de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto?

Si la Corte Suprema ahora debilita o incluso deroga la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, los estados no estarían sujetos a ningún límite en la forma en que trazan sus distritos electorales.

Se esperaría que tal resultado condujera a una manipulación extrema de los distritos electorales por parte del partido que esté en el poder a nivel estatal.

La decisión del tribunal en Alabama en 2023 dio lugar a nuevos distritos en esa ciudad y en Louisiana, lo que llevó a dos demócratas negros más al Congreso.

Ahora, sin embargo, el tribunal ha pedido a las partes que respondan a una pregunta fundamental: "¿La creación intencional por parte del estado de un segundo distrito congresional de mayoría minoritaria viola la Decimocuarta o la Decimoquinta Enmiendas a la Constitución de EEUU?".

Las autoridades republicanas del estado de Louisiana y el gobierno de Trump se unieron a un grupo de votantes blancos para pedir a la Justicia invalidar el distrito impugnado y obstaculizar así las posibles denuncias de discriminación en la redistribución de distritos.

PUBLICIDAD

Estos argumentos llevaron a la jueza liberal Sonia Sotomayor a afirmar que la conclusión del gobierno federal es "simplemente eliminar la Sección 2".

El abogado del Departamento de Justicia, Hashim Mooppan, discrepó este miércoles y afirmó que los legisladores estatales no tendrían ningún incentivo para eliminar todos los distritos de mayoría negra, ya que hacerlo crearía distritos indecisos y pondría en peligro a algunos republicanos en el cargo.

Además, Mooppan afirmó que solo 15 de los 60 congresistas negros de la Cámara de Representantes representan distritos de mayoría negra. "Pero incluso si se eliminara la Sección 2 por completo, el 75% de los congresistas negros de este país se encuentran en distritos que no están protegidos por la Sección 2".

En los primeros argumentos del caso de Louisiana el pasado mes de marzo, Roberts se mostró escéptico respecto al segundo distrito de mayoría negra, que el año pasado eligió al representante demócrata Cleo Fields.

La batalla judicial sobre los distritos congresionales de Louisiana ha durado tres años.

El estado finalmente trazó un nuevo mapa para cumplir con el fallo judicial y proteger a sus influyentes legisladores republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Sin embargo, los votantes blancos de Louisiana alegaron en su demanda por separado que la raza era el factor predominante que lo impulsaba. Un tribunal de tres jueces les dio la razón, lo que dio lugar al actual caso ante la Corte Suprema.

Mira también: