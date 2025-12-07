La Corte Suprema evaluará otro intento de Trump por ampliar el poder de su Presidencia

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, ha guiado a la mayoría conservadora del máximo tribunal en un camino que ha ampliado el poder de la Presidencia desde mucho antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los jueces podrían dar un nuevo paso con el caso que escucharán este lunes y que pide anular una decisión unánime de hace 90 años que limita la autoridad del Poder Ejecutivo. Los magistrados conservadores de la corte, como señaló en septiembre la jueza liberal Elena Kagan, parecen “ansiosos por darlo”.

Ya han permitido que Trump, en los primeros meses de su segundo mandato, despida prácticamente a quien quiera, a pesar de la decisión de 1935 Humphrey’s Executor, que prohíbe al presidente destituir sin causa a los directores de agencias independientes.

Entre las funcionarias destituidas están Rebecca Slaughter, cuyo despido de la Comisión Federal de Comercio (FTC) es el centro del caso actual, y responsables de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, de la Junta de Protección del Sistema de Méritos y de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

Las únicas funcionarias que han logrado mantenerse en sus puestos son Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), y Shira Perlmutter, responsable de derechos de autor en la Biblioteca del Congreso. La corte ya ha insinuado que ve a la Fed de forma distinta a otras agencias independientes, mientras Trump ha dicho que quiere sacar a Cook en medio de alegaciones de supuesto fraude hipotecario que hasta el momento no han llevado a una acusación formal. Cook rechaza esas denuncias.

Humphrey’s Executor ha sido durante mucho tiempo un objetivo del movimiento legal conservador, que defiende una visión expansiva del poder presidencial conocida como la teoría del 'Ejecutivo unitario'.

El nuevo caso sobre el poder presidencial de Trump

El caso que llega ahora al tribunal involucra a la misma agencia, la FTC, que estaba en juego en 1935. Entonces, los jueces establecieron que los presidentes —en ese momento, el demócrata Franklin D. Roosevelt— no podían despedir sin causa a los líderes designados de algunas agencias federales.

La decisión inauguró una era de agencias independientes poderosas encargadas de regular las relaciones laborales, la discriminación en el empleo, las ondas de radio y mucho más.

Los abogados de Slaughter abrazan los argumentos de varios historiadores y aseguran ante el tribunal que los límites al poder de Trump son coherentes con la Constitución y la historia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia sostiene que Trump puede destituir a miembros de juntas por cualquier motivo mientras aplica su agenda, y que el precedente debe eliminarse.

“Humphrey’s Executor siempre fue gravemente erróneo”, escribió el procurador general D. John Sauer.

Una segunda cuestión del caso podría afectar a Cook, la gobernadora de la Fed. Incluso si un despido resulta ser ilegal, la corte quiere decidir si los jueces tienen autoridad para reinstalar a una persona en su cargo.

El juez conservador Neil Gorsuch escribió a comienzos de este año que quienes ganan un caso por despido probablemente puedan recibir salarios retroactivos, pero no ser reincorporados.

Eso podría afectar la capacidad de Cook de continuar en su puesto. Los jueces se han mostrado cautelosos ante la incertidumbre financiera que podría generar que Trump pueda destituir a los líderes del banco central. La corte escuchará los argumentos de ese caso en enero y evaluará si deja que Cook permanezca en su cargo mientras la demanda contra su despido se ve a profundidad.

Qué es la llamada teoría del 'Ejecutivo unitario' y qué consideran expertos

Los defensores de la teoría del 'Ejecutivo unitario' sostienen que el Estado moderno malinterpreta la Constitución y que las agencias forman parte del Poder Ejecutivo y, por tanto, deben responder directamente al presidente, incluida la facultad de destituir libremente a sus dirigentes.

Como escribió el juez Antonin Scalia en un disenso en 1988: “Esto no significa una parte del Poder Ejecutivo, sino todo el Poder Ejecutivo”.

Desde 2010, y bajo el liderazgo de Roberts, la Corte Suprema ha ido reduciendo de forma constante el alcance de las leyes que restringen la capacidad del presidente de despedir a funcionarios.

En 2020, Roberts escribió la opinión que sostenía que “la facultad de destitución del presidente es la regla, no la excepción”, validando así el despido por parte de Trump del director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, pese a protecciones laborales similares a las que se defendieron en el caso Humphrey.

En la decisión de inmunidad de 2024, que libró a Trump de ser procesado por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020, Roberts incluyó la facultad de destitución entre los poderes “conclusivos y preclusivos” del presidente que el Congreso no puede limitar.

Pero según historiadores del Derecho —e incluso un destacado defensor del 'originalismo', la teoría interpretativa preferida por los conservadores— Roberts podría estar equivocado respecto al trasfondo histórico de la teoría del 'Ejecutivo unitario'.

“Tanto el texto como la historia del Artículo II son mucho más ambiguos de lo que sugiere la Corte actual”, escribió Caleb Nelson, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia y antiguo asistente del juez conservador Clarence Thomas.

Jane Manners, profesora de la Universidad Fordham, explicó que ella y otros historiadores presentaron escritos ante la Corte aportando contexto histórico sobre la facultad de destitución, algo que, en teoría, podría hacer que el Tribunal revise su postura.

