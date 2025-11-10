Cambiar Ciudad
Matrimonio Igualitario

La Corte Suprema descarta revisar la histórica decisión que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país

Los magistrados desestimaron la apelación de una exfuncionaria judicial de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo tras el fallo de la Corte Suprema en 2015.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Cámara Baja de EEUU aprueba el proyecto de ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo

La Corte Suprema rechazó este lunes la solicitud de revocar su histórica decisión que garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

Los magistrados lo hicieron al desestimar un recurso de una exfuncionaria judicial de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo tras el fallo de la Corte Suprema en 2015.

La funcionaria, Kim Davis, había intentado que los magistrados revocaran una orden de un tribunal inferior que la obligaba a pagar 360,000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados.

El magistrado Clarence Thomas instó a sus colegas a revocar la decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio igualitario, tal como lo hicieron en 2022 cuando el máximo tribunal anuló el derecho al aborto.

La mujer afirmaba que la decisión del alto tribunal en “Obergefell vs Hodges” fue "atrozmente errónea" y el error debía ser corregido, según escribió su abogado Matt Staver en la petición cuyo objetivo es afirmar los derechos constitucionales de Davis y "anular Obergefell".

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

En su petición, Davis argumenta que la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda debería protegerla de la responsabilidad personal, ya que ella negaba las licencias debido a sus principios religiosos.

La pelea de Kim Davis contra el matrimonio igualitario

Davis empezó a negar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras la histórica sentencia de la Corte Suprema en el caso “Obergefell vs Hodges” de 26 de junio de 2015.

La exsecretaria dijo entonces que su fe le prohibía lo que consideraba un apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. A su causa se unieron líderes religiosos y políticos conservadores, como el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee y el entonces gobernador de Kentucky, Matt Bevin.

La mujer desafió las órdenes judiciales de expedir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato al tribunal en septiembre de 2015.

Davis fue puesta en libertad después de que su personal emitiera las licencias en su nombre, pero eliminara sus datos del formulario.

Un juez federal condenó a Davis a pagar un total de 360,000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados a la pareja del mismo sexo afectada.

Relacionados:
Matrimonio IgualitarioLGBTQCorte SupremaEstados Unidos de AméricaClarence Thomas

