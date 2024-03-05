De "Hannibal Lecter" a "violadores" y "estúpidos": algunos de los dichos más polémicos (y racistas) de Trump contra los migrantes

Video Críticas a Trump por mensaje antiinmigrantes, ¿su retórica es similar a la usada en la Alemania nazi?

El expresidente Donald Trump encontró un dudoso referente en el cine para referirse a los migrantes, como parte de volátil discurso de campaña.

Durante una entrevista con Right Side Broadcasting Network el lunes, Trump comparó a los migrantes con Hannibal Lecter, el psicópata, asesino en serie y caníbal de ficción más famoso de la gran pantalla.

Al comentar sobre la situación en New York con la llegada de miles de indocumentados en los últimos años, muchos enviados por el gobierno de Texas, Trump, dijo, sin base en datos factuales, que en la ciudad se vive una especie de “crimen migrante”, un término que él mismo inventó.

"Es mucho más mortal de lo que nadie se imagina. De hecho, se pelean a puñetazos con la policía en medio de la calle", añadió. "Va a ser más grave que los delitos violentos y los delitos tal como los conocíamos, porque tenemos millones y millones de personas que provienen de prisiones y cárceles", dijo, algo que no está fundamentado en la realidad.

Trump afirmó que muchos de esos migrantes provienen "de instituciones mentales y manicomios (algo de lo que no existen datos). No, no son lo mismo. Un manicomio es…'El silencio de los corderos', ¿entiendes? ¡Hannibal Lecter! ¿Conocen a Hannibal Lecter?”, dijo Trump al público.

“Todos ellos están siendo depositados en nuestro país", "No los queremos en este país", agregó.

La crisis migratoria es uno de los temas centrales de la campaña para los comicios que disputarán probablemente Trump, de 77 años, y el presidente demócrata Joe Biden, de 81, a quien los conservadores acusan de no hacer lo suficiente para remediarla.

Por eso, el exmandatario ha retomado una receta que le funcionó muy bien en los comicios pasados y ha prometido en innumerables actos de campaña abordar el problema a su regreso a la Casa Blanca, tomando medidas "tan severas como sea necesario" para frenar los cruces fronterizos de migrantes y solicitantes de asilo.

Esta es una recopilación de otros de los dichos más racistas de Trump hacia los migrantes durante su paso por la política estadounidense.

Los migrantes hablan un idioma "como de Marte"

En esa misma entrevista, el expresidente aseguró que miles de niños migrantes son inscritos en escuelas de EEUU, quitándole el lugar a los niños estadounidenses (lo cual no es cierto), pero sobre todo resaltó que esos niños no saben hablar inglés y que nadie entiende lo que dicen.

“La gente está viniendo de lugares desconocidos, países de los que nunca has oído, con idiomas que nadie en este país habla”, dijo Trump.

“Ni siquiera tenemos profesores para algunos de estos idiomas. ¿Quién pensaría eso? Tenemos idiomas que son como del planeta Marte. Nadie sabe hablarlos”, aseguró el expresidente en la entrevista desde Mar-a-Lago, su residencia en el sur de Florida.

Esta no es la primera vez que el expresidente se queja de que los migrantes hablen su lengua nativa mientras están en EEUU.

“Países de mierda”

En enero de 2018, durante su mandato, Trump lanzó unos comentarios racistas a puerta cerrada con algunos legisladores. Estos dichos después fueron difundidos por The Washington Post.

Según el diario, Trump se refirió a El Salvador, Haití y otras naciones de las que provienen migrantes como "países de mierda".

“¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?”, dijo Trump de acuerdo con personas que estuvieron en la reunión. Luego sugirió que EEUU debería atraer a más personas de países como Noruega.

En X (antes Twitter), Trump negó haber dicho "nada en contra de los haitianos más allá de que es obviamente un país muy pobre y con problemas".

"Es un invento de los demócratas. Probablemente, debería grabar futuras reuniones, desafortunadamente", agregó.

México envía "violadores"

Uno de los discursos que más titulares acaparó fue con el que comenzó su campaña en junio de 2015, donde habló de la construcción del muro fronterizo entre EEUU y México fue el tema principal de cada uno de sus eventos.

En su afán por desprestigiar a los migrantes, Trump dijo: “cuando México envía a su gente, no envía lo mejor. Están enviando gente con montones de problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, asumo, que son buenas personas”, dijo.

Ese discurso le sirvió a Trump para impulsar su retórica y la idea de que el muro era la solución para frenar la inmigración.

“Están envenenando la sangre de nuestro país”

En octubre de 2023, el exmandatario hizo una referencia a la pureza de la sangre de los estadounidenses que se mezclaría con la llegada de millones de migrantes, un comentario que llevó a sus críticos a compararlo con los que realizaba el nazismo.

“Nunca se había visto algo como lo que estamos presenciando ahora. Es algo muy triste para nuestro país”, dijo el magnate al sitio de noticias de derecha The National Pulse.

“Están envenenando la sangre de nuestro país. Es muy malo y la gente llega con enfermedades. La gente viene con todo lo posible que puedas imaginar”. “Están llegando a nuestro país de todas partes del mundo: de África, de Asia, de todo el mundo”, agregó.

El portavoz de la campaña del republicano intentó minimizar los hechos, lo que desató aún más las fuertes críticas y señalamientos de racismo en contra de los migrantes casi iguales al lenguaje usado contra los judíos y otras minorías étnicas en la Alemania nazi.

“Esa es una frase normal que se usa en la vida cotidiana: en libros, televisión, películas y artículos de noticias. Que cualquiera piense que es racista o xenófoba vive en una realidad alterna consumida por una indignación sin sentido”, dijo Steven Cheung, en un comunicado.

“Regresen al lugar donde vinieron”

Antes de ser excluido de la red social X, Trump solía hacer comentarios incendiarios a diestra y siniestra.

En julio de 2019, Trump se refirió a varias congresistas de raíces extranjeras, sin nombrarlas directamente, en una publicación xenófoba y racista.

“Muy interesante ver a las congresistas demócratas “progresistas”, que originalmente vinieron de países en los que sus gobiernos son una completa y total catástrofe, los peores, más corruptos e ineptos del mundo (si es que tienen un gobierno que funcione en absoluto), ahora le dicen a la gente de EEUU en voz alta, a la más grande y poderosa nación de la Tierra, cómo debe manejarse nuestro gobierno. Por qué no regresan y arreglan los lugares totalmente destrozados e infestados de crimen de donde vinieron”.

"Estos lugares necesitan su ayuda con urgencia, no pueden irse lo suficientemente rápido. ¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estaría muy feliz de organizar rápidamente los arreglos de viaje gratis!", dijo en otro mensaje.

La polémica no se hizo esperar. No solo por el carácter despectivo del mensaje, sino porque las cuatro mujeres tienen nacionalidad estadounidense: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressleyde nacieron en EEUU e Ilhan Omar llegó a los 12 años al país y se volvió ciudadana a los 17.

“Latinos y afroamericanos estúpidos”

Los comentarios despectivos del republicano no solo han sido dirigidos contra los migrantes e hispanos. Varias veces también ha sido racista contra los propios estadounidenses, sobre todo los de la comunidad negra.

En septiembre de 2020, un exabogado de Trump publicó un libro de memorias en donde relató varias de sus experiencias con el expresidente. De acuerdo con el texto, Trump llamó estúpidos a los latinos y a los afroamericanos.

“Nunca obtendré el voto hispano”, dijo el republicano, según el libro de Michael Cohen. “Como los negros, son demasiado estúpidos para votar por mí. No son mi gente”.

En el libro se relatan otros ataques de Trump hacia los afroamericanos y su predecesor, Barack Obama.

“Dime un país dirigido por una persona negra que no sea un idiota”, dijo el entonces presidente.

Cohen fue condenado a tres años por violar las leyes de financiación de campaña electoral de Trump, pero antes de ingresar en prisión, el abogado testificó ante el Congreso, en una audiencia en la que relató numerosas mentiras y crímenes que supuestamente cometió para proteger a Trump, del que dijo que era “un racista, un estafador, un fraude”, de acuerdo con Los Angeles Times.

Tras los comentarios de Trump este lunes se puede esperar que el candidato siga agitando el miedo al migrante basándose en las cifras récords de llegadas a la frontera entre EEUU y México.

Si gana los comicios, Trump promete "la deportación más grande en la historia" del país.

