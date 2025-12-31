Chicago - Illinois Trump anuncia la retirada de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland El presidente aseguró sin aportar datos que "el crimen se ha reducido considerablemente" en estas ciudades lideradas por demócratas gracias a la presencia de las tropas federales, aunque advirtió que podrían volver a desplegarse si la violencia aumenta de nuevo.

Video Guardia Nacional se prepara para un despliegue más largo en DC: resumen de las noticias del día

Donald Trump anunció este miércoles la retirada de la Guardia Nacional de las ciudades de Chicago, Los Ángeles y Portland, todas ellas gobernadas por demócratas y que habían desafiado en tribunales el despliegue de tropas federales.

El presidente dio a conocer la medida en su red Truth Social, donde aseguró que "el crimen se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades, y solo por ese hecho", aunque no ofreció datos que lo comprueben.

Sin embargo, insinuó que la Guardia Nacional podría regresar a estas ciudades en el futuro.

"Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y con más fuerza, cuando el crimen comience a dispararse de nuevo. ¡Solo es cuestión de tiempo!", advirtió.

"Es difícil creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos ellos sumamente incompetentes, quieran que nos vayamos, especialmente considerando el gran progreso que se ha logrado", concluyó.

Trump lleva meses ordenando el despliegue de cientos de miembros de la Guardia Nacional a estados demócratas, pese a la oposición de sus gobernadores, alegando que deben protegerse a los agentes, edificios y activos federales ante las protestas realizadas contra las redadas migratorias.

El despliegue de la Guardia Nacional había enfrentado múltiples reveses judiciales

Lo cierto es que las tropas de la Guardia Nacional ya habían abandonado Los Ángeles después de que el presidente las desplegara a principios de este año.

En concreto, fue el pasado 15 de diciembre cuando fueron retiradas de las calles tras un fallo judicial. Sin embargo, un tribunal de apelaciones había suspendido una parte de la orden que exigía que el control de la Guardia Nacional volviera al gobernador Gavin Newsom.

En una presentación judicial el pasado martes, el gobierno de Trump declaró que ya no buscaba suspender esa parte de la orden, lo que allana el camino para que las tropas de la Guardia Nacional de California regresen completamente al control estatal

Las tropas también habían sido enviadas a Chicago y Portland, pero nunca estuvieron en las calles mientras se resolvían los recursos legales.

La iniciativa de Trump de desplegar tropas en ciudades lideradas por los demócratas se ha enfrentado a constantes impugnaciones legales.

En diciembre, la Corte Suprema denegó al gobierno de Trump el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su ofensiva contra la inmigración. La orden no fue una sentencia definitiva, pero representó un revés significativo e inusual para los esfuerzos del presidente.

En la capital del país, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda para detener el despliegue de más de 2,000 guardias.

En Oregón, un juez federal bloqueó permanentemente el despliegue de la Guardia Nacional en la zona.

