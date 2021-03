Sin vacuna contra el racismo

¿Por qué está pasando esto? Hay palabras que hieren. "Obviamente la retórica esparcida por el gobierno anterior cuando comenzó la pandemia - usando términos como 'el virus de China' o 'Kung Flu'- ha hecho que los asiático-americanos sean atacados por gente racista", me dijo en una entrevista el actor Daniel Wu de la serie Into The Badlands, quien nació en Berkeley, California, trabajó muchos años en Hong Kong y que ahora forma parte de la campaña para evitar más ataques . A él le parece muy injusto y equivocado el "culpar del coronavirus a los asiático-americanos cuando en realidad somos ciudadanos estadounidenses".

Pero muchos ya no están dispuestos a sufrir pasivamente estos nuevos ataques. Conversé hace unos días con dos activistas y organizadores comunitarios, Forrest Liu y Will Less Ham, justo antes de comenzar su patrullaje por Chinatown en San Francisco. Iban a repartir a comerciantes y visitantes panfletos con información en su propio idioma sobre cómo protegerse de posibles ataques. "También les estamos dando silbatos a la gente y somos sus ojos para desalentar el crimen", me dijo Will, quien es un artista basado en Nueva York pero que, en solidaridad, viajó a California para ayudar en esta campaña.