Frontera, pandemia y control de armas: algunos de los temas que Biden tocará en su primera rueda de prensa

La conferencia está pautada para la 1:15 pm ET, desde el Salón Este de la Casa Blanca. Puedes seguirla por las plataformas de Univision Noticias en donde se transmitirá en vivo.

Tiroteos y control de armas

Si bien aún no está clara la motivación del atacante, Biden condenó todo tipo contra la comunidad asiático estadounidense que han aumentado durante la pandemia. En su momento, el entonces presidente Trump se refirió al "virus chino" lo que, en opinión de varias organizaciones especializadas en racismo, pudo haber estimulado de alguna forma los incidentes de odio contra personas asiáticas en EEUU.

La frontera

Otro tema que está sobre la mesa es el de la presión migratoria en la frontera que la Administración Biden no ha querido hasta ahora caracterizar como una crisis.

A pesar de los llamados del presidente y de la Administración en general a los migrantes de abstenerse de ir a EEUU de manera irregular, el flujo de personas que llega a la frontera sur de EEUU no cesa. En particular resulta preocupante el número de menores no acompañados que ha dado lugar a condiciones de hacinamiento en instalaciones de corta duración.