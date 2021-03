¿A las puertas de la cuarta ola? Todo depende de las vacunas y la nueva variante del coronavirus

Estados como Michigan generan preocupación: allí no solo los nuevos casos de covid-19 se duplicaron durante las últimas dos semanas, sino que también las hospitalizaciones aumentaron, según The New York Times. Después de Florida, es el segundo estado con mayor cantidad de casos reportados de la variante B.1.1.7 que se estima, pronto, sea la predominante en todo el país y que es más peligrosa y mucho más contagiosa que la original (y, por tanto, más difícil de contener).