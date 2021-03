"No vamos a expulsar niños al desierto mexicano": Mayorkas dice que la frontera está cerrada, pero que procesan a menores

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas , dijo este domingo en una ronda de entrevistas con varios medios que aunque la frontera está cerrada, sí se está procesando a menores solos , pues no es seguro para ellos quedarse en el desierto mexicano.

"No expulsaremos al desierto mexicano, por ejemplo, a tres niños huérfanos”, dijo Mayorkas, aun cuando advirtió que estos no deben venir a la frontera.

En una entrevista para el programa dominical de NBC News 'Meet de the Press', Mayorkas insitió en que la "frontera está cerrada" y que están expulsando a las familias y adultos que llegan, pero que se tomó la decisión de no enviar de regreso a los menores no acompañados.