Trump dice que son nulos los perdones de Biden a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio porque los firmó con un dispositivo electrónico

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social este lunes que declaraba "nulos" los indultos preventivos que Joe Biden otorgó al Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio así como otros que emitió u predecesor en sus últimos días en el cargo.

"Nulos, vacíos y sin ningún tipo de validez o efecto", escribió Trump, alegadno que "fueron firmados con Autopen". "En otras palabras, ¡Joe Biden no los firmó y, más importante aún, no sabía nada sobre ellos! Los documentos necesarios para los indultos no le fueron explicados ni aprobados por Biden. No sabía nada al respecto, y las personas que sí lo hicieron pueden haber cometido un delito", agregó.

El presidente amenazó a los miembros del Comité Selecto que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por haber destruido y eliminado "todas las pruebas obtenidas durante su caza de brujas de dos años" con "una investigación al más alto nivel".

El poder de indulto está otorgado por el Artículo II, Sección 2 de la Constitución de EEUU y no menciona la posibilidad de revocación. En general, un presidente de EEUU no puede revocar ni anular un indulto otorgado por un presidente anterior. Una vez que un indulto presidencial es concedido y aceptado, es definitivo y no puede ser revertido.

Ante de dejar el cargo, Biden conmutó las penas de aproximadamente 1,500 personas que ya habían sido liberadas y puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia del coronavirus, e indultó a 39 estadounidenses condenados por delitos no violentos. Esto, tras un amplio indulto para su hijo Hunter.

Además de a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio, Biden otorgó “perdones preventivos” a su familia. Trump, por su parte, una vez juramentado, conmutó penas, sobreseyó y dejó sin efecto a quienes fueron responsables de aquella violencia, incluyendo los que habían sido condenados por sedición y agredieron a la policía que defendía el Congreso.

Qué es el Autopen, la justificación de Trump para anular los perdones de Biden

El Autopen es un dispositivo mecánico o electrónico que se usa para firmar documentos de manera automática con una réplica exacta de la firma de una persona.

En el ámbito político estadounidense, se utiliza desde hace décadas por presidentes y otros altos funcionarios para firmar documentos oficiales sin necesidad de hacerlo a mano, dado el alto volumen de documentos que manejan.

El primer presidente en usar el Autopen para promulgar una ley fue Barack Obama, en 2011, cuando firmó una extensión de la Patriot Act mientras se encontraba en un viaje en el exterior.

En esta foto tomada el 13 de junio de 2011, Bob Olding, presidente de Damilic Corp., el fabricante líder de máquinas de firma automática para replicar firmas auténticas, demuestra las características del antiguo modelo Autopen Modelo 80. Imagen Manuel Balce Ceneta/ASSOCIATED PRESS



Tras la publicación de Trump, su cuenta oficial en X y también la de la Casa Blanca, publicaron una foto en la que se ven los cuadros de los presidentes de EEUU, y entre los dos de Trump (de ambos mandatos) aparece uno de un dispositivo mecánico firmando un documento.

