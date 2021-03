Infraestructura, Pre-K universal y combate a emisiones: Casa Blanca prepara un ambicioso plan de $3 billones

La Casa Blanca está preparando un plan masivo con una inversión de $3 billones (trillions en inglés) para revitalizar la economía, reducir las emisiones de carbono y las brechas económicas, dijeron fuentes a los diario The New york Times y The Washington Post. Sería financiado en parte, estiman, a través de un aumento tributario a las corporaciones y millonarios.