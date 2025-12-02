Traficantes, estafadores y corruptos: Juan Orlando Hernández y otros 11 polémicos indultos de Trump

Video ¿Qué hay detrás de la amenaza de Trump de atacar instalaciones del narcotráfico en México y Colombia?

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, fue liberado este martes tras recibir un indulto del presidente Donald Trump.

Hernández fue arrestado en 2022 a pedido de Estados Unidos y extraditado para enfrentar cargos en Nueva York. Aunque siempre alegó ser inocente, un juez federal concluyó que él protegió a narcotraficantes mientras se presentaba como aliado de Washington. Tras el indulto, el fiscal general de Honduras afirmó que su país seguirá buscando justicia y no descartó posibles cargos locales.

PUBLICIDAD

Este polémico perdón de Trump se suma a una lista larga de otros controversiales personajes que gozaron de la clemencia del presidente. Aquí, 12 perdones que generan críticas a Trump en lo que va de su segunda presidencia:

1- Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras, cargos de narcotráfico)

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, 2014-2022 Imagen Getty Images



El lunes en la noche Trump emitió un "perdón completo" a Juan Orlando Hernández, alegando que el juicio bajo la administración Biden fue "politizado" y basado en testimonios de narcotraficantes que buscaban reducir sus propias penas. La Casa Blanca dijo que la condena era "excesiva" y que Hernández había sido un aliado clave de Estados Unidos contra las drogas; Trump vinculó la medida a su apoyo al candidato del Partido Nacional hondureño en las elecciones.



Hernández fue extraditado en 2022 y condenado en 2024 en Nueva York por conspirar para traficar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, corrupción y vínculos con cárteles, en lo que fiscales describieron como convertir Honduras en un "narco Estado"; recibió 45 años de prisión.

Expertos en narcotráfico señalan que el caso contra Hernández estaba sustentado en pruebas extensas y que el perdón destruye la credibilidad de la lucha antidrogas de Estados Unidos en la región. Además, el perdón es criticado por desatar tensiones internas en Honduras en pleno recuento electoral.

2- David Gentile (GPB Capital – megafraude de inversión

)

También al inicio de diciembre, Trump conmutó la pena al fundador y CEO de GPB Capital Holdings, quien en agosto de 2024 fue condenado por fraudes en un esquema Ponzi que recaudó hasta 1,800 millones de dólares de más de 10,000 inversores. Fue sentenciado el 9 de mayo de 2025 a 7 años de prisión; ingresó en prisión el 14 de noviembre de 2025 y pocos días después salió libre.

PUBLICIDAD

Según la Casa Blanca, el caso fue "sobrecargado" por la fiscalía en la era del presidente Joe Biden; argumentan que GPB había revelado en 2015 cómo se financiarían los pagos a inversores y cuestionan pruebas clave. El de Gentile es considerado como uno de los mayores fraudes de los últimos años y muchas víctimas perdieron sus ahorros de toda la vida. La conmutación refuerza la percepción de que Trump prioriza a grandes defraudadores, llamados ladrones de "cuello blanco" mientras minimiza el daño a víctimas.

3- Joe Lewis (multimillonario, exdueño de Tottenham Hotspur)

El magnate británico se declaró culpable en 2024 de fraude de valores e insider trading (tráfico de información privilegiada) por filtrar data confidencial sobre empresas a personas que obtuvieron ganancias ilegales. A sus 87 años, en abril de 2024 fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y una multa de 5 millones de dólares, evitando la cárcel por su edad.

La Casa Blanca de Trump citó su edad, problemas médicos y el deseo de viajar a Estados Unidos para tratamiento y ver a su familia. El perdón despertó controversias porque el multimillonario ya había escapado de ir a prisión y solo enfrentaba sanciones económicas.

4- Changpeng Zhao "CZ" (Binance - caso fraude criptomonedas)

CEO de Binance, Changpeng Zhao. Imagen PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images



El pasado 23 de octubre Trump indultó al fundador de la empresa de cripto Binance, quien fue sentenciado en abril de 2024 a 4 meses de prisión y una multa de 50 millones de dólares. Binance pagó $4,300 millones en acuerdos con el gobierno.

PUBLICIDAD

Trump sostuvo que el caso fue "sobrerreaccionado" por el Departamento de Justicia, destacó la cooperación de CZ y dijo que quería "recuperar el liderazgo de Estados Unidos en cripto" atrayendo a grandes figuras del sector. La sanción a CZ fue una de las mayores en antilavado corporativo de la historia y señalaron a Binance de haber permitido flujos de riqueza vinculados a sanciones e ilícitos. El perdón de Trump se lee por los críticos como un "guiño" a la evasión y al fraude en la era de las cripto.

Pero su indulto no queda allí. Este lunes, las familias de las víctimas del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 presentaron una demanda contra Binance alegando que facilitaron más de 1,000 millones de dólares en financiamiento al grupo terrorista y a otros responsables de los ataques.

5- George Santos (excongresista, condenado por fraudes y robo de identidad)

George Santos, excongresista republicano por Nueva York. Imagen Getty Images



El 17 de octubre, Trump perdonó al excongresista de Nueva York condenado el pasado 25 de abril a 87 meses de prisión y pagos de multas por fraude electrónico, robo de identidad agravado y otros cargos relacionados con el uso fraudulento de donaciones de campaña.

Trump dijo en un post en redes que Santos era "valiente" y que, supuestamente, la fiscalía lo había tratado de forma mucho más dura que a demócratas acusados de conductas similares. Los críticos lo ven como un "premio" por lealtad partidaria y no como una injusticia procesal.

6- Jason Galanis y

Devon Archer

Trump conmutó en marzo la pena a Galanis, quien cumplía una condena de 14 años por un esquema de fraude con bonos de una tribu nativa y otros cargos de fraude que los fiscales describieron como parte de una estafa multimillonaria a inversores. La orden de clemencia no solo lo libera de la cárcel, sino que también lo exime de las sanciones económicas: unos 80 millones de dólares en decomiso y una cifra similar en restitución.

PUBLICIDAD

Trump alegó que Galanis había recibido una pena "desproporcionada" y volvió a enmarcar el caso en la narrativa sobre presunta corrupción de la familia Biden.

Galanis fue el segundo socio de negocios de Hunter Biden, hijo del expresidente, que recibió clemencia de Trump en pocos días, después del indulto a Devon Archer, también condenado por el mismo esquema de fraude en febrero de 2022 en Nueva York. Con el esquema, Archer defraudó a inversores por unos 43 millones de dólares y fue condenado a un año de prisión, con obligación de restitución. Trump lo presentó como un "denunciante" que ayudó a exponer presuntas malas prácticas de la familia Biden, diciendo que había sido "castigado por decir la verdad".

El caso parece parte del patrón de Trump de utilizar sus poderes de clemencia en favor de aliados políticos (ya que Galanis testificó desde la cárcel en un caso de intento de impeachment contra Biden en la Cámara Baja controlada por los republicanos. Finalmente no avanzó).

7- Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, Gregory Dwyer y BitMEX (caso criptomonedas y lavado de dinero)

Trump presentó el perdón como un gesto para "terminar la guerra contra el cripto" y "liberar la innovación financiera" frente a reguladores "hostiles". En marzo de este año, los fundadores y ejecutivos de la cripto BitMEX recibieron el perdón presidencial de Trump pese a que en 2022 se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) por no implementar controles antilavado y permitir que operadores anónimos usaran la plataforma para mover miles de millones en criptomonedas.

PUBLICIDAD

Habían recibido penas de libertad condicional, multas millonarias y vetos regulatorios en Estados Unidos. Reguladores y expertos en delitos financieros ven el perdón como un debilitamiento directo de las normas para evitar lavado de dinero vía criptomonedas.

8- Trevor Milton (fundador de Nikola, cargos de fraude)

Trevor Milton. Imagen Lawrence Neumeister/AP



El presidente Trump lo perdonó en marzo, luego de que Milton fuera condenado en 2022 por un cargo de fraude de valores y dos de fraude electrónico por mentir a inversores sobre la tecnología de camiones eléctricos e hidrógeno de su empresa, Nikola. Fue sentenciado en 2023 a 4 años de prisión y a pagar hasta 661 millones de dólares en restitución.

Trump dijo que Milton fue "perseguido" por fiscales hostiles a "emprendedores proTrump" y que "no hizo nada malo". El perdón suprime no solo la pena de prisión sino la orden de restitución de dinero, dejando a miles de inversores sin compensación. Milton y su esposa, indican reportes, habían donado 1.8 millones de dólares al comité de reelección de Trump poco antes de las elecciones de 2024.

9- Carlos Watson (fundador de Ozy Media, condenado por fraude)

Watson fue condenado en 2024 por fraude electrónico y conspiración tras engañar a bancos e inversores sobre las cifras de audiencia e ingresos de Ozy Media, la empresa de medios que él fundó. Fue sentenciado a casi 10 años de prisión.

Los críticos indican que la indulgencia con Watson sigue el patrón de Trump de perdonar a condenados por fraude de alto perfil, especialmente cuando tienen conexiones mediáticas o políticas.

PUBLICIDAD

10- Rod Blagojevich (exgobernador de Illinois)

Exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich. Imagen Charles Rex Arbogast/AP



Blagojevich fue condenado en 2011 a 14 años de prisión por múltiples cargos de corrupción y extorsión, incluyendo intentar "vender" el escaño en el Senado que dejó vacante Barack Obama (cuando ganó la presidencia) y presionar a un hospital infantil para obtener aportes políticos.

Trump ya había conmutado la pena en su primera presidencia pero en 2025 le dio un perdón pleno. Trump calificó el caso como una "terrible injusticia" y dijo que fue una persecución "políticamente motivada" por fiscales. El benevolente trato de Trump al exgobernador se ha percibido como uso del poder para beneficiar a un viejo aliado mediático (Blagojevich fue concursante en "Celebrity Apprentice", el programa de Trump en TV).

11- Ross Ulbricht (tráfico de drogas)

Fue condenado en 2015 a dos cadenas perpetuas por crear y operar el mercado de drogas Silk Road en la dark web, con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático y lavado de dinero, vinculados también al uso de bitcoin.

Ulbricht fue detenido en 2013, después de operar usando monedas como el Bitcoin para facilitar transacciones anónimas de drogas y bienes ilícitos.

Trump alegó que la condena era "excesiva" para un delincuente no violento, que Ulbricht había pasado más de una década preso y que el caso se había convertido en "símbolo de un sistema de justicia descontrolado". En su entorno se habló también de "poner fin a la guerra contra el cripto". Víctimas del caso y fiscales apuntan a que Silk Road facilitó el tráfico masivo de drogas y otros crímenes, y que el indulto envía una señal de impunidad para delitos tecnológicos complejos.

PUBLICIDAD

Todos los indultos de Trump que han favorecido a criminales de las criptomonedas llevan a expertos en lavado de dinero a afirmar que son parte de las acciones de Trump para hacerle guiños a la comunidad de empresarios “techno-libertarios” y a comerciantes cripto, un negocio en que la familia Trump ha mostrado gran interés en los últimos años.

12- Unos 1,500 acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero

Riot police push back a crowd of supporters of US President Donald Trump after they stormed the Capitol building on January 6, 2021 in Washington, DC. - Donald Trump's supporters stormed a session of Congress held today, January 6, to certify Joe Biden's election win, triggering unprecedented chaos and violence at the heart of American democracy and accusations the president was attempting a coup. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) (Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images) Imagen ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images



El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió clemencias a todos los acusados, condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Eso incluye a los que recibieron penas graves de sedición, obstrucción de un procedimiento oficial, agresiones a la policía y vandalismo, con condenas que llegaban hasta más de 20 años de prisión en los casos de organizaciones extremistas como Proud Boys y Oath Keepers.

Trump los describió como "patriotas" perseguidos por un "sistema corrupto" y dijo que las penas eran "desproporcionadas" frente a otros disturbios políticos.