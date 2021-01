Una "artimaña política" y una "estupidez": la crítica republicana a los detectores de metal en el Congreso

Otro representante demócrata, que no identifican, dijo a CNN que existe preocupación porque no saben si el comportamiento de sus colegas republicanos pueda poner en riesgo al resto el día de la toma de posesión de Biden. "Hasta que no haya una investigación y hasta que entendamos el nivel de complicidad de nuestros colegas en el ataque, no sabremos cuán involucrados están realmente. No creo que podamos confiar en ellos, no son todos, pero algunos de ellos", dijo al denunciar que son quienes siguen yendo al Congreso con teorías conspirativas para explicar sin fundamento la derrota de Trump en las elecciones presidenciales.