Jeffrey Epstein Desde Bill Gates, Musk y hasta Lutnick: Los nombres que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein Documentos divulgados este viernes por el Departamento de Justicia mencionan a figuras y empresarios como Bill Gates, Elon Musk o el otrora príncipe Andrés en sus comunicaciones y relaciones con Jeffrey Epstein.

Video Caso Epstein: Justicia libera 3 millones de documentos y miles de fotos y videos; no ocultarán a figuras públicas

La liberación hoy, 30 de enero 2026, de millones de páginas de documentos del caso de Jeffrey Epstein en poder del gobierno federal reveló una lista de nombres notables mencionados en los archivos del fallecido delincuente sexual, con nombres como el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el millonario británico Richard Branson o el filántropo cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Algunos de los documentos contienen mensajes Epstein escribió para Gates, donde lo critica por darle la espalda cuando se desató el escándalo por su red de tráfico sexual, y supuestamente le recordaba a Gates que mantuvo relaciones sexuales extramatrimoniales "con chicas rusas".

No está claro si los mensajes fueron enviados a Gates o a alguien de su equipo.

En uno de los mensajes de correo electrónico, fechado el 18 de julio de 2013 a las 12:39 pm, Epstein escribe en un recuento a manera de diario personal, que renunció a su cargo en BG3 —una compañía creada por Bill Gates— y a la Fundación Bill y Melinda Gates tras reflexionar profundamente.

Quedé en medio de una severa disputa marital entre Melinda y Bill. Tengo el mayor respeto por mi amigo de 7 años y les deseo a ambos lo mejor, escribió Epstein.

Una "falla moral"

Pero, según los documentos, afirma, que en su rol de "mano derecha" se le pidió "en múltiples ocasiones" dar su consentimiento para "participar en cosas que han ido desde lo moralmente inapropiado hasta lo éticamente incorrecto, y se me había pedido repetidamente que hiciera otras cosas que se acercaban y potencialmente cruzaban la línea hacia lo ilegal".

Según Epstein, sentía que debía admitir "una falla moral" y "pedir perdón" por su conducta en circunstancias que mencionó: "desde ayudar a Bill a conseguir medicinas para tratar con las consecuencias de tener sexo con chicas rusas, a facilitar sus encuentros íntimos con mujeres casadas, hasta proveerle Adderall para sus torneos de bridge".

En otro mensaje, fechado apenas minutos después, a las 12:55 del mismo 18 de julio de 2013, Epstein redactó una misiva mucho más larga, enunciada como "Querido Bill", y que describía su molestia por lo que consideró un trato personal y de negocios injustos por parte de Gates.

No puedo creer que hayas elegido ignorar y descartar nuestra amistad desarrollada durante los últimos 6 años. Soy consciente de que los accidentes ocurren, es cómo cada uno de nosotros ha elegido lidiar con este desafortunado evento que me tiene consternado más allá de la comprensión.



Epstein se quejó de que fue despedido por Gates, y que luego le pidió que "fuera el actor principal de un encubrimiento para que puedas mantener la reputación que has trabajado tan duro para lograr".

En el texto también expresó su incomodidad por su arreglo financiero con Gates, que consideró injusto al insinuar el filántropo tiene "más dinero del que nadie necesita"

A todo lo anterior, según Epstein, se le añadiría que Gates le "imploró":

que borrara los correos electrónicos sobre tu enfermedad de transmisión sexual, tu pedido de que te proporcionara antibióticos que pudiera administrarle a Melinda a escondidas y la descripción de tu pene

"Afirmaciones absurdas" dice un vocero de Bill Gates

N+ Univision solicitó a la Fundación Bill y Melinda Gates comentarios sobre estas alegaciones.

Su respuesta fue enviada por correo electrónico este viernes de parte de un vocero de Bill Gates, cuyo texto dice:

Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo

Musk, Branson y Andrés entre las principales figuras en los archivos

El millonario británico Richard Branson mantuvo una amistad con Epstein, según los documentos. En un correo electrónico enviado a Epstein el 11 de septiembre de 2013, Branson escribió: "Me encantó verte ayer. ¡Los chicos de Watersports no paran de hablar de ello! Cuando vengas por aquí, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén".

Los archivos también contienen numerosos intercambios de correos electrónicos entre Epstein y el empresario multimillonario Elon Musk.

En noviembre de 2012, Epstein envió un correo electrónico a Musk preguntándole "¿cuántas personas irán en el helicóptero a la isla?".

Probablemente solo Talulah y yo. ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?, respondió Musk.



Otra figura es el desacreditado Andrés Mountbatten-Windsor, quien invitó a Epstein a visitarlo en el Palacio de Buckingham en septiembre de 2010, mientras el financiero realizaba un viaje a Londres.

Un intercambio de correos electrónicos muestra que Epstein se puso en contacto con Andrew para preguntarle: "¿A qué hora te gustaría que... también necesitaremos... tiempo a solas?".

Andrew respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tendríamos mucha privacidad".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, también aparece en los correos electrónicos, que lo muestran haciendo planes con Epstein en diciembre de 2012 para almorzar en la isla caribeña de Epstein.

"Nos dirigimos hacia ti desde St. Thomas", escribió la esposa de Lutnick a la secretaria de Epstein, preguntándole dónde debían fondear.

Asimismo, varios correos sugerían que Epstein conectaba a Steve Tisch, de 76 años, productor de las películas Forrest Gump y Risky Business y copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants, con varias mujeres.

En una conversación con Tisch, Epstein describe a una mujer como "rusa, que rara vez dice toda la verdad, pero divertida".

3 millones de páginas sobre Epstein

El Departamento de Justicia aseguró que este viernes se publicaron más de 3 millones de páginas en la última divulgación sobre Epstein, así como más de 2,000 videos y 180,000 imágenes.

La Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada tras meses de presión pública y política contra el gobierno de Donald Trump, exige al gobierno que abra sus expedientes sobre el delincuente sexual condenado, así como sobre su confidente y antigua novia, Ghislaine Maxwell.

Epstein se suicidó en una celda de una prisión de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de delitos federales de tráfico sexual.