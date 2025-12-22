Denuncias La hermana de una víctima de Epstein lo denunció al FBI en 1996. Pero su queja nunca prosperó El documento reivindica las declaraciones de Farmer, quien de acuerdo con un reporte de The New York Times dice haber recibido amenazas y fue acusada de haberse inventado su denuncia. Farmer llevaba años solicitando los registros, sin resultados. Tres décadas después, la aparición del documento con un sello del 3 de septiembre de 1996 también genera interrogantes sobre qué hicieron las autoridades federales con su queja.

Aunque entre los archivos del caso Epstein liberados el pasado viernes por el Departamento de Justicia no se encontraban muchos documentos importantes, entre estos sí estaba la denuncia al FBI por parte de Maria Farmer, una artista que trabajó para Jeffrey Epstein y quien advirtió a las autoridades sobre su conducta inapropiada en 1996, casi una década antes de que el abusador sexual convicto fuera acusado.

"Ya no pueden llamarme mentirosa", dijo Farmer citada por el periódico, quien presentó una demanda contra el FBI en mayo, alegando que la agecia “no hizo absolutamente nada” para actuar sobre sus advertencias hasta que ya fue demasiado tarde.

“Lo nuevo hoy es finalmente obtener el informe del FBI de Maria Farmer de 1996; esto es triunfo y tragedia para Maria y tantos sobrevivientes”, declaró en un video publicado por la agencia AP su abogada, Jennifer Freeman. “Maria Farmer denunció los crímenes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 1996. Si el gobierno hubiera hecho su trabajo e investigado correctamente el informe de Maria, más de 1,000 víctimas podrían haberse salvado y se habrían evitado 30 años de trauma”, agregó.

“Debería haber una investigación a fondo sobre cada empleado del gobierno que conocía la existencia de este documento y permitió que se difundiera la narrativa de que no existía”, declaró por su parte Brad Edwards, un abogado que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, citado por The New York Times.

Tras presentar su denuncia en 1996, Farmer volvió a tener noticias del FBI casi una década después. En ese entonces se realizaba la investigación más profunda sobre Epstein en Florida, que terminó en 2008 con un acuerdo de culpabilidad que le permitió evitar cargos federales por delitos sexuales y le facilitó una condena de apenas 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 13.

En 2019, una investigacion federal en Nueva York reabrió el caso Epstein desde cero, acusado de tráfico sexual de menores. Fue detenido y poco después murió en prisión, tras haberse quitado la vida, según informaron las autoridades.

La denuncia de Maria Farmer contra Epstein

En septiembre de 1996, Farmer, que trabajaba para Epstein adquiriendo obras de arte para él, denunció a las autoridades que el financista le había "robado" unas fotos de sus hermanas de 12 y 16 años que ella había tomado como parte de un proyecto artístico personal. Algunas de estas fotos incluían desnudos.

"Epstein robó las fotos y los negativos", se puede leer en el informe manuscrito del FBI, que agrega que también le pidió que le tomara fotos de niñas en piscinas y amenazó con "incendiarle la casa" si le contaba a alguien sobre estas fotos.

Farmer dijo haberse apartado de Epstein tras lo que llamó una "agresión sexual" por parte de él y de su asociada, Ghislaine Maxwell. Fue entonces cuando descubrió que faltaban las fotografías de sus hermanas desnudas. Tiempo después, Farmer dijo haber hablado del tema con su hermana Annie, quien también tuvo sus propias vivencias de abuso con la pareja.

Maria Farmer también dijo en otra ocasión que había pedido a los investigadores que examinaran con mayor profundidad el entorno del señor Epstein, y citó su relación con figuras poderosas como el entonces presidente Bill Clinton y Donald Trump, aunque esto no aparece en la denuncia revelada el pasado viernes.

Farmer fue quien relató haber visto a Trump en las oficinas de Epstein en Manhattan en 1995. Ese día Trump habría entrado en la oficina y comenzó a mirarla fijamente. Luego ambos habrían salido de la habitación y Farmer dijo haber escuchado cómo Trump le comentó que le había parecido que ella tenía 16 años.

El testimonio de Annie Farmer sobre los abusos de Epstein y Maxwell

Annie Farmer, la hermana de Maria, testificó en 2021 en el juicio contra Maxwell. Contó que había conocido a Epstein en 1995 en su casa de Manhattan, por su hermana, que entonces trabajaba para él. Entonces se mostraba como un hombre generoso, interesado en su educación. Fue a su casa esa vez para recoger unas entradas para el teatro que él había comprado para ellas.

“Parecía muy amigable y bastante sencillo. Estaba vestido de manera informal”, testificó Annie Farmer, citada por The Guardian. Otra vez fue con él y su hermana Maria al cine. Allí él se sentó entre ellas y en un momento determinado de la película le acarició la mano y luego empezó a frotar "la suela de mi zapato y luego mi pie, mi pierna”, declaró Annie, que dijo que se puso “muy nerviosa” y no le contó nada a su hermana porque ella era "muy protectora" y temía buscarle problemas y hacer que perdiera el trabajo.

En la primavera de 1996, la madre de Annie le dijo que iban a hacer un viaje de fin de semana al rancho de Epstein en Nuevo México, según The Guardian. Ella se sintió más tranquila al saber que habría otra mujer allí, que era Maxwell. “Se decidió que aprendería a darle un masaje en los pies a Epstein y Maxwell me mostraría cómo frotarle los pies”, declaró.

“Observé lo que ella hacía y me estaba instruyendo. Hice lo que me dijo”, recordó Annie. “Me sentí muy incómoda. Quería parar”. Como era obvio que nunca había dado un masaje, Maxwell le dijo que quería que recibiera uno para que tuviera la experiencia y supiera cómo se hacen. Ella mismo se brindó a dárselo.

Annie tenía apenas 16 años entonces cuando Maxwell le pidió que se desnudara y se acostara sobre la mesa de masaje. Ella hizo lo que le dijo y se tapó con una sábana, pero Maxwell le bajó la sábado hasta por debajo de sus pechos y "comenzó a frotar mi pecho y la parte superior de mis senos”, dijo Annie. “Solo quería salir de la mesa lo más pronto posible”.

Al día siguiente, al despertar, Epstein “entró corriendo a su habitación, diciendo que quería abrazarme”. “Se metió en la cama conmigo, presionó su cuerpo contra mí”, dijo Annie y contó que solo pudo escapar diciendo que tenía que ir al baño.

