Jeffrey Epstein

Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante Cámara de Representantes por caso Epstein

La pareja demócrata incluso acusó que la petición a testificar era parte de un complot para atacarlos como adversarios políticos del presidente Donald Trump.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Epstein: Abogados de las víctimas exigen eliminar millones de documentos; esta es la razón

Bill y Hillary Clinton acordaron este lunes 2 de febrero de 2026. testificar en la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso Jeffrey Epstein, días antes de que la Cámara votara para declararlos en desacato criminal al Congreso.

Durante meses, los Clinton habían negado a cumplir con las citas del representante James R. Comer, de Kentucky, presidente republicano del comité, que los Clinton habían calificado de inválidas y legalmente inaplicables.

Video Caso Epstein sacude al Reino Unido: Exigen que el príncipe Andrés declare ante el Congreso de EEUU

Más sobre Jeffrey Epstein

Desde Bill Gates, Musk y hasta Lutnick: Los nombres que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein
5 mins

Desde Bill Gates, Musk y hasta Lutnick: Los nombres que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein

Política
Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?
1 mins

Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?

Política
El Departamento de Justicia ha publicado menos del 1% de los archivos del caso Epstein que tiene bajo revisión
2 mins

El Departamento de Justicia ha publicado menos del 1% de los archivos del caso Epstein que tiene bajo revisión

Política
20 años del caso Epstein: cronología de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la era moderna
1 mins

20 años del caso Epstein: cronología de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la era moderna

Política
Cómo la publicación de los 'archivos de Epstein' complica la situación de Ghislaine Maxwell
6 mins

Cómo la publicación de los 'archivos de Epstein' complica la situación de Ghislaine Maxwell

Política
El gobierno dice que necesitará "varias semanas" para publicar más archivos del caso Epstein
6 mins

El gobierno dice que necesitará "varias semanas" para publicar más archivos del caso Epstein

Política
Archivos Epstein: cómo documentos censurados por el DOJ están siendo revelados en redes sociales
7 mins

Archivos Epstein: cómo documentos censurados por el DOJ están siendo revelados en redes sociales

Política
Archivos Epstein: más revelaciones sobre Trump, un pasaporte y una carta "falsos"
8 mins

Archivos Epstein: más revelaciones sobre Trump, un pasaporte y una carta "falsos"

Política
Lo que revelan los nuevos archivos de Jeffrey Epstein: mucho Clinton, poco Trump y la furia del Congreso
6 mins

Lo que revelan los nuevos archivos de Jeffrey Epstein: mucho Clinton, poco Trump y la furia del Congreso

Política
Departamento de Justicia comienza a publicar archivos Epstein, pero no en su totalidad, como establece la ley firmada por Trump
6 mins

Departamento de Justicia comienza a publicar archivos Epstein, pero no en su totalidad, como establece la ley firmada por Trump

Política

La pareja demócrata incluso acusó a Comer de formar parte de un complot para atacarlos como adversarios políticos del presidente Donald Trump y dijeron que lucharían contra sus intenciones durante el tiempo que fuera necesario.

PUBLICIDAD

Los Clinton cambiaron de parecer luego de que algunos demócratas del panel se unieran a los republicanos en una votación para recomendar que se les acusara de desacato criminal, un primer paso extraordinario para remitirlos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento.

Noticia en desarrollo...

Mira también:

Video Documental de Melania recauda 7 mdd: Arrasa en taquilla pese a rechazo de la crítica especializada
Relacionados:
Jeffrey EpsteinBill ClintonHillary Clinton

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX