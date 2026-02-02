Jeffrey Epstein Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante Cámara de Representantes por caso Epstein La pareja demócrata incluso acusó que la petición a testificar era parte de un complot para atacarlos como adversarios políticos del presidente Donald Trump.

Bill y Hillary Clinton acordaron este lunes 2 de febrero de 2026. testificar en la investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso Jeffrey Epstein, días antes de que la Cámara votara para declararlos en desacato criminal al Congreso.

Durante meses, los Clinton habían negado a cumplir con las citas del representante James R. Comer, de Kentucky, presidente republicano del comité, que los Clinton habían calificado de inválidas y legalmente inaplicables.

La pareja demócrata incluso acusó a Comer de formar parte de un complot para atacarlos como adversarios políticos del presidente Donald Trump y dijeron que lucharían contra sus intenciones durante el tiempo que fuera necesario.

Los Clinton cambiaron de parecer luego de que algunos demócratas del panel se unieran a los republicanos en una votación para recomendar que se les acusara de desacato criminal, un primer paso extraordinario para remitirlos al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento.

Noticia en desarrollo...

