Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?

Ghislaine Maxwell, presunta cómplice de Jeffrey Epstein, testificará ante Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026.

Maxwell, expareja de Epstein, y quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, al citar a sus abogados.

La noticia se da a conocer, luego de que este martes, una de las víctimas del caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein envió una carta a un tribunal de Nueva York donde califica como "secretismo" el hecho de que el Departamento de Justicia no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Legislativo y respaldado por el mismo presidente, Donald Trump, a finales de 2025.

Departamento de Justicia ha revelado 12,000 documentos relacionados a caso Epstein

La carta dice que la demora del Departamento de Justicia para publicar los archivos de forma completa "refuerza un mensaje de dolor y demasiado familiar de que la ley no tiene alcance sobre los individuos ricos y poderosos cuyas acciones provocaron estos crímenes".

En tanto, la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sigue avanzando en la revisión de todos los archivos ligados al caso Epstein, pero no dio una nueva fecha exacta para su publicación debido al "gran volumen" del material que falta por ver.

El Departamento dice haber hecho públicos alrededor de 12,000 documentos relacionados con Epstein de los más de dos millones que deben publicarse de acuerdo con la ley, que daba como plazo hasta el pasado 19 de diciembre.