Jeffrey Epstein

Testificará cómplice de Epstein: ¿Cuándo va Ghislaine Maxwell al Congreso de EE UU?

Ghislaine Maxwell, presunta cómplice de Jeffrey Epstein, testificará ante Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Bill y Hillary Clinton se niegan a declarar sobre el caso Epstein

Ghislaine Maxwell, presunta cómplice de Jeffrey Epstein, testificará ante Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026.

Maxwell, expareja de Epstein, y quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, al citar a sus abogados.

PUBLICIDAD

Más sobre Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia ha publicado menos del 1% de los archivos del caso Epstein que tiene bajo revisión
2 mins

El Departamento de Justicia ha publicado menos del 1% de los archivos del caso Epstein que tiene bajo revisión

Política
20 años del caso Epstein: cronología de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la era moderna
1 mins

20 años del caso Epstein: cronología de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales de la era moderna

Política
Cómo la publicación de los 'archivos de Epstein' complica la situación de Ghislaine Maxwell
6 mins

Cómo la publicación de los 'archivos de Epstein' complica la situación de Ghislaine Maxwell

Política
El gobierno dice que necesitará "varias semanas" para publicar más archivos del caso Epstein
6 mins

El gobierno dice que necesitará "varias semanas" para publicar más archivos del caso Epstein

Política
Archivos Epstein: cómo documentos censurados por el DOJ están siendo revelados en redes sociales
7 mins

Archivos Epstein: cómo documentos censurados por el DOJ están siendo revelados en redes sociales

Política
Archivos Epstein: más revelaciones sobre Trump, un pasaporte y una carta "falsos"
8 mins

Archivos Epstein: más revelaciones sobre Trump, un pasaporte y una carta "falsos"

Política
Lo que revelan los nuevos archivos de Jeffrey Epstein: mucho Clinton, poco Trump y la furia del Congreso
6 mins

Lo que revelan los nuevos archivos de Jeffrey Epstein: mucho Clinton, poco Trump y la furia del Congreso

Política
Departamento de Justicia comienza a publicar archivos Epstein, pero no en su totalidad, como establece la ley firmada por Trump
6 mins

Departamento de Justicia comienza a publicar archivos Epstein, pero no en su totalidad, como establece la ley firmada por Trump

Política
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, pide su liberación alegando que hay "nuevas pruebas"
4 mins

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, pide su liberación alegando que hay "nuevas pruebas"

Política
Las revelaciones más explosivas de Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump que contó en una entrevista inéditos entretelones de la Casa Blanca
7 mins

Las revelaciones más explosivas de Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump que contó en una entrevista inéditos entretelones de la Casa Blanca

Política

La noticia se da a conocer, luego de que este martes, una de las víctimas del caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein envió una carta a un tribunal de Nueva York donde califica como "secretismo" el hecho de que el Departamento de Justicia no haya publicado de forma íntegra los archivos del caso, como fue aprobado por el Legislativo y respaldado por el mismo presidente, Donald Trump, a finales de 2025.

Departamento de Justicia ha revelado 12,000 documentos relacionados a caso Epstein

La carta dice que la demora del Departamento de Justicia para publicar los archivos de forma completa "refuerza un mensaje de dolor y demasiado familiar de que la ley no tiene alcance sobre los individuos ricos y poderosos cuyas acciones provocaron estos crímenes".

En tanto, la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que sigue avanzando en la revisión de todos los archivos ligados al caso Epstein, pero no dio una nueva fecha exacta para su publicación debido al "gran volumen" del material que falta por ver.

El Departamento dice haber hecho públicos alrededor de 12,000 documentos relacionados con Epstein de los más de dos millones que deben publicarse de acuerdo con la ley, que daba como plazo hasta el pasado 19 de diciembre.

Mira también:

Relacionados:
Jeffrey EpsteinDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX