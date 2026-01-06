Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia solo ha revisado el 1% de más 2 millones de archivos del caso Epstein

Más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán "las próximas semanas" a revisar los documentos.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirmó el lunes que sigue revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El mes pasado el departamento comenzó a divulgar documentos de la investigación, que duró décadas sobre el acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Sin embargo el DOJ no cumplió con el plazo legal de la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que le obligaba a publicarlos todos como muy tarde el 19 de diciembre.

En una carta enviada el lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que más de dos millones de documentos permanecen "en diversas fases de revisión".

Según la carta, hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12,285 documentos que suman más de 125,000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

Además el Departamento de Justicia indicó que el 24 de diciembre identificó más de un millón de archivos que no estaban incluidos en su revisión inicial.

Aunque algunos de esos documentos parecen duplicados, necesitarán ser objeto de "procesamiento y deduplicación", precisa la carta.

"Queda un trabajo sustancial por hacer", señala la misiva, firmada por la fiscal general Pam Bondi y otros responsables, que también anunciaron que más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán "las próximas semanas" a revisar los documentos.

Al menos cien empleados del FBI formados en el tratamiento de "información sensible de las víctimas" colaborarán en el proceso.

El presidente estadounidense Donald Trump se enfrenta a fuertes críticas del partido demócrata por no haber publicado a tiempo todos los archivos relacionados con Epstein.

La administración Trump ha defendido su gestión de los documentos, señalando la necesidad de proteger información sensible sobre las víctimas.

En la carta del lunes, los responsables del Departamento de Justicia indicaron que deben revisar los documentos "manualmente" para detectar "información de identificación de las víctimas".

La carta del DOJ no indica el número total de páginas de los archivos ni da un plazo específico para finalizar la revisión o para su divulgación pública.

