Jeffrey Epstein El Departamento de Justicia no cumplirá el plazo de este viernes para publicar todos los archivos de Epstein El Departamento de Justicia tenía como fecha límite este viernes. Demócratas prometen demandar al gobierno.

El Departamento de Justicia no hará públicos todos sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tal como una ley ordenaba y que ponía como fecha límite este viernes.

En una entrevista con Fox News, el vicefiscal general, Todd Blanche, dijo que el departamento "publicaría varios cientos de miles de documentos hoy", pero reconoció que no abarcará todos los documentos del Departamento de Justicia relativos a la investigación del difunto financiero que se suicidó en una cárcel cuando enfrentaba un juicio por tráfico sexual de menores.

"Espero que se publiquen más documentos en las próximas semanas, así que hoy se publicarán varios cientos de miles y luego, en las próximas semanas, espero varios cientos de miles más”, dijo Blanche.

“Hay muchos ojos observando estos documentos y queremos asegurarnos de que cuando produzcamos los materiales, estemos protegiendo a cada una de las víctimas”, señaló el vicefiscal general.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado criticando a Blanche:

“La ley que aprobó el Congreso y que firmó el presidente Trump era bien clara: la administración Trump tenía 30 días para publicar TODOS los archivos de Epstein, no solo algunos. No hacerlo es incumplir la ley. Esto solo demuestra que el Departamento de Justicia, Donald Trump y (la fiscal general) Pam Bondi están empeñados en ocultar la verdad,” dijo Schumer.

“Los demócratas del Senado están trabajando estrechamente con los abogados de las víctimas de Jeffrey Epstein y con expertos legales externos para evaluar qué documentos se están reteniendo y qué está siendo encubierto por Pam Bondi. No nos detendremos hasta que salga toda la verdad,” aseveró el senador demócrata.

El presidente Donald Trump firmó como ley la legislación aprobada por el Congreso en noviembre que exige la publicación de toda la información no exenta de los archivos antes del 19 de diciembre.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso el mes pasado y firmada por el presidente Donald Trump el 19 de noviembre de 2025, establece que los materiales vinculados al caso de la red de abusos sexuales de Epstein deben divulgarse en 30 días.

La Ley, aprobada casi unánimemente en el Congreso, contempla que hay casos muy específicos en los que legalmente la información puede estar redactada, censurada o no revelarse: cuando la publicación pueda afectar investigaciones en curso, comprometer la seguridad nacional o revelar información sensible sobre las víctimas sexuales de Epstein.

La tormenta política si no se publican los archivos Epstein

El representante demócrata Ro Khanna, uno de los promotores de la ley junto al republicano Thomas Massie, advirtió desde el pleno de la Cámara que cualquier funcionario del DOJ que no cumpla la norma será sujeto a ser procesado por obstrucción de justicia.

“Si Pam Bondi no cumple la ley estará en desacato al Congreso inherente o sujeta a un proceso de impeachment”, advirtió Khanna. “No vamos a descansar hasta que se cumpla con la ley y se haga justicia”.

Massie, por su parte, en un video en redes, recordó que no se trata de un requerimiento del Congreso (subpoena) sino de una ley que obliga a todo el DOJ. El republicano advirtió que por eso no funcionará la táctica de esperar a que termine la legislatura el próximo año. "Esto es una ley que los va a perseguir para siempre".

Massie adelantó también que se podrá saber si han publicado todos los materiales relevantes gracias a que gente que ha cubierto el caso durante años conoce parte de lo que debería haber. Además, porque los abogados de las víctimas saben que el FBI ha recopilado el nombre de al menos 20 hombres señalados de crímenes sexuales. " Si tenemos muchos documentos que no contienen un solo nombre de hombre acusado de crímenes sexuales, tráfico de personas o violación, entonces sabremos que no han publicado todos los archivos, es así de simple".

Sea como sea, se avecina casi seguro una tormenta política, tanto si los publicano como si no.

De salir a la luz, los documentos podrían sumar cientos de miles de páginas, incluyendo testimonios de nuevas víctimas y acusaciones a nuevos victimarios, registros de investigaciones y nombres de personas influyentes vinculadas a Epstein. También podrían arrojar luz sobre cómo Epstein logró eludir durante décadas una condena efectiva y si sus vínculos con figuras poderosas pudieron haberle dado ventajas ante la justicia.

Para una parte de la base más radical del trumpismo, el caso Epstein es el núcleo de teorías conspirativas que sostienen que una élite protegió una red de tráfico sexual de menores. Durante 2024, la campaña de Trump prometió divulgar todos los archivos gubernamentales relacionados con Epstein y reiteró ese compromiso al comenzar su segundo mandato.

Pero en julio de 2025, el Departamento de Justicia difundió un memorando en el que afirmó que no existe una “lista de clientes” de Epstein y sostuvo que no era apropiado realizar más divulgaciones. Poco después, The Wall Street Journal informó que el nombre de Trump aparecía en múltiples documentos bajo custodia del Departamento de Justicia.

Desde entonces, las revelaciones oficiales han sido escasas, lo que llevó al Congreso a aprobar, a fines de noviembre, una ley que obliga explícitamente a liberar los archivos en un plazo de 30 días.

Antecedentes de Epstein

En 2008, Epstein obtuvo un acuerdo excepcionalmente favorable con fiscales de Florida, que le permitió declararse culpable de dos cargos estatales, pese a evidencias creíbles de abusos contra menores.

El acuerdo incluyó una cláusula de no procesamiento federal, lo que le permitió evitar cargos más graves. Aunque debió registrarse como delincuente sexual, Epstein llevó una vida prácticamente normal hasta que, en 2018, la periodista Julie K. Brown, del Miami Herald, publicó una investigación que reavivó el escándalo.

En julio de 2019, Epstein fue arrestado por delitos federales de tráfico sexual.

Fue hallado muerto en su celda mientras esperaba juicio en Nueva York; su muerte fue declarada suicidio, aunque las circunstancias siguen generando dudas. Su socia, Ghislaine Maxwell, fue arrestada en 2020 y condenada en 2021 por su rol en el reclutamiento y abuso de adolescentes.

Maxwell, una socialité británica, fue entrevistada por el segundo al mando del Departamento de Justicia de Trump en julio de este año y poco después fue trasladada de una prisión federal en Florida a un campo de presos en Texas, con un régimen mucho menos estricto.