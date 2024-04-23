Cambiar Ciudad
Abuso sexual

El Departamento de Justicia pagará casi $139 millones a atletas víctimas de Larry Nassar

El ente gubernamental aceptó que no supo intervenir. Durante más de un año, agentes del FBI en Indianápolis y Los Ángeles supieron de las acusaciones contra Nassar, pero al parecer se quedaron de brazos cruzados, según una investigación interna.

Por:
Univision y AP
Video Víctimas del médico Larry Nassar recibirán millonaria indemnización del gobierno: te contamos los detalles

El Departamento de Justicia anunció este martes que llegó a un acuerdo de 138.7 millones de dólares con más de 100 mujeres que acusaron al Buró Federal de Investigaciones, (FBI por sus siglas en inglés) de un manejo negligente de las denuncias de abuso sexual contra Larry Nassar en 2015 y 2016, un periodo crítico que permitió al médico deportivo continuar abusando de las víctimas antes de que fuera arrestado.

El departamento aceptó que no supo intervenir. Durante más de un año, agentes del FBI en Indianápolis y Los Ángeles supieron de las acusaciones contra Nassar, pero al parecer se quedaron de brazos cruzados, según una investigación interna.

El fiscal adjunto Benjamin Mizer dijo que Nassar traicionó durante décadas la confianza de quienes estaban bajo su cuidado y supervisión médica y que “ las denuncias debieron ser tomadas en serio desde el primer momento”.

Nassar fue sentenciado a décadas de prisión por agredir sexualmente a gimnastas, incluidas las medallistas olímpicas Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney.

Admitió haber agredido sexualmente a atletas cuando trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en la Federación de Gimnasia de EEUU, que entrena atletas olímpicos. Además, se declaró culpable de poseer pornografía infantil.

Con la suma de otros acuerdos, un total de $1,000 millones han sido asignados por diversas organizaciones para compensar a cientos de mujeres que denunciaron que Nassar abusó de ellas bajo el pretexto de recibir tratamiento por lesiones deportivas.

