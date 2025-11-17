¿Puede Trump ordenar la publicación de los archivos del caso Epstein sin pasar por el Congreso?

Video ¿Qué dicen los correos de Epstein en los que se menciona a Trump? Te contamos algunos detalles

El tema de los “archivos Epstein”, los documentos de la investigación sobre el difunto financiero Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, no deja de ser una nube sobre esta segunda presidencia de Donald Trump. El Congreso, bajo control republicano y tras meses de dilaciones por parte del presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, está a punto de votar si ordena publicar esos expedientes, algo que el propio Trump inicialmente se resistió a permitir pero que ahora impulsa a votar a favor.

De hecho, la Casa Blanca había intentado ir en contra de dicha votación, instando a legisladores republicanos a no apoyarla. Esta negativa abrió grietas dentro del Partido Republicano: incluso con aliados de vieja data de Trump, como la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene, lo criticaron por una aparente falta de transparencia, lo que llevó al presidente a retirarle su apoyo y a atacarla verbalmente (llamándola "traidora") en represalia.

Sin embargo, ante la creciente presión interna, Trump cambió de postura de forma sorpresiva. El domingo, tras meses de renuencia, el presidente publicó en su red Truth Social que los republicanos “deberían votar para liberar los archivos Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”.

Este giro en su postura, revirtiendo su posición anterior, parece mostrar lo ineludible: que le Congreso probablemente aprobará la medida con apoyo bipartidista, incluso muchos republicanos, siendo que fue un tema de campaña que la base de votantes de Trump espera que se cumpla. Pero pese a ese cambio de postura, voces en el Congreso critican a Trump diciéndole que él mismo podría liberar los archivos si lo ordenara.

Pero, ¿qué capacidad tiene Trump para divulgarlos? ¿Y qué implican exactamente estos documentos, por qué se exige su publicación?

¿Qué son y qué contienen los archivos del caso Epstein?

Los documentos del caso Epstein comprenden los expedientes de la investigación que el Departamento de Justicia (DOJ) recopiló sobre el financista, que murió por suicidio en su celda de una penitenciaría de Nueva York, mientras aguardaba su proceso judicial por cargos federales de abusos sexuales.

Los archivos también almacenarían información sobre cómplices de la red de abusos, incluida la socialité Ghislaine Maxwell, quien cumple 20 años de prisión condenada por tráfico sexual.

Las documentaciones incluyen comunicaciones, registros financieros, correos electrónicos, listados de contactos, testimonios y otras evidencias relacionadas con la red de abusos por la que Epstein fue acusado. También abarcarían información sobre las circunstancias de su muerte en 2019, la cual genera múltiples dudas en la opinión pública.

Comités del Congreso han publicado ya miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos obtenidos durante pesquisas legislativas, como el gran paquete publicado días atrás con cerca de 23,000 archivos, entre ellas un email de 2019 donde Epstein presuntamente afirmaba que Trump “sabía sobre las chicas” (en aparente alusión a las víctimas menores) y otro mensaje en donde se jactaba que él era quien podía "tumbar a Trump", en ese entonces presidente de EEUU.

No obstante, la gran mayoría de los archivos completos del DOJ permanecen confidenciales. Estos podrían contener nombres de personas poderosas vinculadas a Epstein, lo que explica el enorme interés público ya que muchos sospechan que las autoridades han ocultado información para proteger a figuras de alto perfil.

¿Puede Trump publicarlos por decisión propia (sí o no)?

El congresista Robert Garcia, el demócrata de más alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dijo tras el cambio de postura de Trump, ahora a favor de que los republicanos voten por divulgar los archivos: "Seamos claros: Trump tiene el poder de publicar todos los archivos HOY MISMO, pero el encubrimiento de la Casa Blanca continúa".

El congresista Thomas Massie (republicano de Kentucky), uno de los promotores de la transparencia en este tema, afirmó recientemente que Trump “aún está a tiempo de ser el héroe” si libera voluntariamente todos los documentos federales de Epstein.

¿Puede Trump publicarlos? En teoría sí, porque es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene autoridad sobre el Departamento de Justicia para ordenarle que publique los archivos de un caso como el de Epstein, que ha terminado. El caso, además, no trata información clasificada de seguridad nacional, por lo que no requeriría un proceso formal de desclasificación, sino que bastaría con una instrucción.

Sin embargo, Trump se negó a hacerlo durante meses. Su administración optó por retener los expedientes Epstein y la información nueva que se ha conocido este año ha sido por el Congreso, o reportes periodísticos. La información no clasificada bajo el poder del DOJ, puede ser liberada por el Poder Ejecutivo.

Pero si bien el DOJ controla la mayor parte de los archivos, puede haber piezas clasificadas que no se puedan liberar bajo mera instrucción. Además hay otras trabas en la publicación del caso porque la Ley Federal 18 USC 3509, indica que los datos de víctimas menores deben protegerse.

Trump tampoco podría divulgar materiales de gran jurado sin orden judicial, según las Reglas Federales de Procedimiento Penal (la número 6) que establece el secreto de los procedimientos. Y, si hay investigaciones en curso, el DOJ puede retener los archivos, según expertos legales.

¿Qué está haciendo el Congreso y qué prevé la ley de transparencia de Epstein?

En vista de que el Poder Ejecutivo no liberó los archivos, el Congreso tomó cartas en el asunto mediante un procedimiento poco usual. En julio, representantes Ro Khanna (demócrata de California) y Thomas Massie presentaron una resolución bipartidista, la Epstein Files Transparency Act, para obligar al DOJ a entregar todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein.

Al ser bloqueada por el liderazgo republicano, recurrieron a un discharge petition (moción de descarga parlamentaria) que requiere la firma de 218 miembros de la Cámara para forzar la votación en el pleno. Todos los congresistas demócratas y cuatro republicanos (Lauren Boebert, Nancy Mace y Marjorie Taylor Greene) firmaron.

El voto que faltaba llegó el 12 de noviembre, cuando la demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, asumió su escaño, alcanzando la mayoría necesaria. Fue entonces que Mike Johnson anunció que daría vía para el voto. Se espera que la medida sea aprobada por la Cámara de Representantes.