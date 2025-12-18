Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, pide su liberación alegando que hay "nuevas pruebas" Ghislaine Maxwell, expareja del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, solicitó a un juez federal la anulación de su condena por tráfico sexual y su sentencia de 20 años de prisión, alegando que han surgido "nuevas pruebas" que demuestran que hubo violaciones constitucionales en su juicio.

Video Caso Esptein: un juez federal ordena la publicación de documentos vinculados con Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, exnovia y socia del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, solicitó a un juez federal el miércoles la anulación de su condena de 20 años por tráfico sexual y su liberación alegando que han surgido "nuevas pruebas sustanciales" que demuestran que violaciones constitucionales arruinaron su juicio.

Maxwell sostuvo en un recurso de hábeas corpus que prometió presentar desde agosto que se ocultó información que habría resultado en su exoneración en el juicio de 2021 y se presentó falso testimonio ante el jurado. Afirmó que el efecto acumulativo de las violaciones constitucionales resultó en un "completo error judicial".

PUBLICIDAD

Un recurso de hábeas corpus es una solicitud legal para que un tribunal revise la legalidad de la detención de una persona, exigiendo que el custodio (como un funcionario de prisiones) lleve al preso ante un juez para justificar el encarcelamiento. Este recurso sirve como una salvaguardia fundamental contra el confinamiento ilegal y la detención arbitraria al garantizar el debido proceso.

Presentado por o en nombre de una persona bajo custodia, impugna violaciones constitucionales, como la asistencia letrada ineficaz o juicios injustos, y solicita la liberación u otra reparación, a menudo como último recurso tras agotar las apelaciones.

“Desde la conclusión de su juicio, han surgido nuevas pruebas sustanciales de demandas civiles relacionadas, divulgaciones gubernamentales, informes de investigación y documentos que demuestran violaciones constitucionales que socavaron la imparcialidad de su proceso”, afirma el expediente presentado ante el tribunal federal de Manhattan. “A la luz del expediente probatorio completo, ningún miembro del jurado razonable la habría condenado”.

Se acerca la fecha límite para publicar los archivos del caso Epstein

El expediente se presentó apenas dos días antes de la fecha prevista para la publicación de los registros de su caso, como resultado de la promulgación por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein. La norma, aprobada tras meses de presión pública y política, exige al Departamento de Justicia que proporcione al público los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre.

PUBLICIDAD

Obligado a actuar por la nueva ley de transparencia, el Departamento de Justicia ha anunciado que planea publicar 18 categorías de materiales de investigación recopilados en la masiva investigación de tráfico sexual, incluyendo órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas con víctimas y datos de dispositivos electrónicos.

Epstein, un multimillonario , fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual. Un mes después, fue encontrado muerto en su celda en una cárcel federal de Nueva York y se dictaminó que la muerte fue un suicidio.

Maxwell, una socialité británica, fue arrestada un año después y condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. Fue entrevistada por el segundo al mando del Departamento de Justicia de Trump en julio de este año y poco después fue trasladada de una prisión federal en Florida a un campo de presos en Texas, con un régimen mucho menos estricto.

Después de que el Departamento de Justicia solicitara a un juez federal de Nueva York que permitiera la divulgación pública de los materiales del gran jurado y de las pruebas recopiladas antes de su juicio, el abogado David Markus escribió en su nombre que, si bien Maxwell ahora "no se pronuncia" sobre la divulgación de los documentos de su caso, hacerlo "crearía un perjuicio indebido tan grave que impediría la posibilidad de un nuevo juicio justo" si su recurso de hábeas corpus prospera.

Los registros, afirmó Markus, "contienen acusaciones sin probar ni demostrar".

La semana pasada, el juez Paul A. Engelmayer en Manhattan accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de divulgar públicamente los materiales. El miércoles, el fiscal federal Jay Clayton declaró durante una conferencia de prensa sobre otro tema que acataría la ley y las órdenes del juez en relación con los registros.

PUBLICIDAD

Engelmayer, quien, junto con otros jueces, había rechazado previamente las solicitudes de apertura del Departamento de Justicia antes de la aprobación de la ley de transparencia, afirmó que los materiales "no identifican a ninguna persona aparte de Epstein y Maxwell como si hubiera tenido contacto sexual con un menor".