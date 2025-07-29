Quién es quién en el caso Epstein: los millonarios, los poderosos, las víctimas (y los enigmas que persisten)
El fallecido financista Jeffrey Epstein no fue solamente un multimillonario acusado de delitos sexuales, sino un verdadero enigma que sacude aún hoy la esfera política y de poder.
En torno a Epstein hay una enorme red de contactos poderosos, incógnitas sobre su riqueza y el silencio en un entorno de políticos y multimillonarios. También existió una impunidad que le permitió operar libremente por años y pactos judiciales que ayudaron a tener una sentencia mínima y a encubrir a sus coconspiradores.
Este especial interactivo recorre el entramado de figuras clave en el escándalo: desde sobrevivientes hasta colaboradores directos como Ghislaine Maxwell; desde multimillonarios no tan conocidos hasta políticos de altísimo nivel como el presidente Donald Trump o el exmandatario Bill Clinton.
Epstein era un financista estadounidense en el centro de un entramado de abuso de menores. Comenzó como profesor de matemáticas en Manhattan en 1974 y luego hizo carrera en el mundo de las finanzas, comenzando en la firma Bear Stearns. También trabajó como consultor para Towers Financial Corporation, una agencia implicada en un gran esquema Ponzi multimillonario, de acuerdo con documentos judiciales (aunque Epstein no fue acusado judicialmente en esa causa).
En 1988 fundó su propia firma, que afirmaba manejar grandes fortunas. Su único cliente ampliamente conocido era el multimillonario Leslie Wexner, fundador de la empresa matriz de Victoria's Secret. Wexner le concedió a Epstein amplios poderes sobre sus finanzas en 1991, y según detallan reportes, permitía al financista desde firmar cheques hasta comprar y vender propiedades, algo que duró unos 16 años.
Un reporte de The New York Times relata como Epstein se inmiscuyó en la vida personal de Wexner, alejándolo de su círculo, pese a no tener una vasta experiencia financiera. Por esta cercanía con Wexner, Epstein obtuvo acceso a mujeres jóvenes, ya que se presentaba como reclutador de modelos para Victoria's Secret.
Epstein enfrentó dos procesos relacionados con abuso sexual de menores: en 2008, en Florida, la oficina del fiscal federal en Florida lo investigó por explotación sexual de menores en Palm Beach. Pese a que había decenas de menores de hasta 14 años que denunciaron abusos de Epstein, un polémico acuerdo en 2008 le permitió declararse culpable de dos cargos vinculados a prostitución y enfrentar una pena suave de poco más de un año de prisión con salidas parciales. El acuerdo le dio inmunidad federal y protegió a cómplices conocidos o no en ese momento.
El otro caso fue el de julio de 2019, Epstein fue detenido en Nueva Jersey tras llegar de Europa y luego trasladado a Nueva York. Allí, la Fiscalía Federal le aplicó cargos que incluían tráfico sexual de menores y conspiración, por hechos que ocurrieron entre 2002 y 2005 en propiedades de Manhattan y Palm Beach. En un cateo en la propiedad de Nueva York, las autoridades encontraron en su casa fotos de menores, diamantes, dinero en efectivo y un pasaporte falso.
Mientras estaba detenido a la espera del juicio, el 10 de agosto de 2019 fue hallado muerto en su celda. Según el informe del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) publicado en 2023, esa madrugada, Epstein estaba solo en su celda a pesar de estar en riesgo de suicidio, los guardias encargados dormían y falsificaron los registros de supervisión y además, casi todas las cámaras de vigilancia del módulo estaban inoperativas.
Al momento de su muerte se calcula que la fortuna de Epstein ascendía a $559 millones y sus propiedades incluían una mansión en Manhattan, una finca en Nuevo México, una mansión en Palm Beach y unas islas privadas en las Islas Vírgenes.
Es la hija menor del magnate mediático británico Robert Maxwell, fundador de Mirror Group Newspapers, empresa matriz del Daily Mirror y otros medios. Además fue miembro del Parlamento británico. En noviembre de 1991, falleció en circunstancias sospechosas tras caer de su yate en las Islas Canarias. Oficialmente, se dictaminó ahogamiento accidental. Luego se destapó un agujero multimillonario en el fondo de pensiones del Mirror Group. Tras su muerte, Maxwell también fue señalado como supuesto agente de inteligencia israelí.
Ghislaine conoció a Jeffrey Epstein en Nueva York y se convirtió en su pareja y luego asociada. Ella fungió como cómplice central en el círculo de tráfico sexual de Epstein y fue la compiladora del famoso "Libro de Cumpleaños" de 238 páginas dedicado al 50 cumpleaños de Epstein en 2003. Maxwell era central en la vida de Epstein, incluso abriendo una cuenta en JPMorgan en 2005 a solicitud de Jes Staley, un ejecutivo de alto rango en el banco. Epstein transfirió millones de dólares a su cuenta de JPMorgan, incluyendo $7.4 millones para adquirir un helicóptero utilizado para viajar a su isla privada, Little Saint James, según reportó The New York Times.
Según el procedimiento judicial, ella era la presunta encargada del reclutamiento de mujeres y menores para Jeffrey Epstein, facilitando abusos sexuales en diversas propiedades del financista. También ha sido señalada como abusadora. Fue condenada en 2021 por cargos federales de tráfico sexual, conspiración y transporte de menores para actos sexuales, y actualmente está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión.
Ella era parte del círculo social de Epstein y compartían conexiones con poderosos del mundo de la política estadounidense y multimillonarios. El 24 de julio de 2025, el vicefiscal general Todd Blanche, segundo de Pam Bondi, sostuvo una entrevista con Maxwell en medio de la creciente presión a la administración Trump de que libere los archivos de Epstein.
Bondi es la fiscal general de Estados Unidos desde febrero de 2025. Antes, fue fiscal general de Florida entre 2011 y 2019, y es una fiel aliada política clave de Donald Trump. En los últimos meses, fue quien lideró la revisión y divulgación parcial de los “expedientes Epstein”, algo que la base de Trump por años ha esperado que se divulguen porque consideran que esconden un entramado de personajes poderosos probablemente implicados de algún modo en los crímenes sexuales de Epstein.
En febrero de 2025, Bondi organizó una reunión en la Casa Blanca con influencers de derecha —como Liz Wheeler, Jack Posobiec o Chaya Raichik— y les entregó carpetas etiquetadas como “The Epstein Files: Phase 1”, pero mayormente incluían información ya públicamente conocida. Bondi generó expectativas sobre una supuesta “lista de clientes” de Epstein, que estaba en su escritorio para revisión, pero posteriormente dijo que no se refería a “la lista”, sino al archivo general del caso. Estas acciones generaron críticas y pusieron a Bondi en el centro de la controversia sobre el caso. Un reporte de The Wall Street Journal indicó que Bondi informó a Trump en mayo de 2025 que su nombre aparecía múltiples veces en los archivos del caso Epstein. Que el nombre de Trump esté en los archivos no implica ningún delito.
El presidente fue amigo de Epstein durante los años 90 hasta principios de los 2000. El nombre de Trump aparece en documentos judiciales sobre Epstein, aunque Trump no ha sido acusado de ningún delito vinculado al caso. En los registros de vuelos del jet de Epstein en los años 90, Trump aparece al menos 7 veces y hay decenas de fotos y videos que los muestran juntos en eventos sociales y fiestas.
Trump dijo en 2002 que conocía a Epstein desde hacía unos 15 años y que era “un tipo estupendo”. Según reportes, su amistad se dañó en 2004 debido a una puja de ambos por una mansión frente al mar llamada Maison de l'Amitié. Trump logró la compra por sobre Epstein marcando un corte en la relación. Luego, un libro reveló que presuntamente Trump expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago después de que este acosara a la hija de un miembro. En 2025, el presidente dijo que su enemistad estuvo vinculada a que le “robaba” personal de Mar-a-Lago, entre las que podría haber estado Virginia Giuffre, entonces menor de edad.
Este mismo año, un reporte de The Wall Street Journal reveló que el presidente Trump habría enviado una tarjeta sexualmente sugestiva para el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein en 2003. Trump fue contribuyente al "Libro de Cumpleaños" de Epstein, y su nombre figura en la sección de "Amigos" del libro. Su presunta dedicatoria a Epstein está adjunta a un poema que presenta un diálogo imaginario entre él y el financista, y se encuentra enmarcada por la silueta de una mujer desnuda.
Funcionarios de la Casa Blanca han negado que Trump haya creado esa imagen o escrito la carta. Trump demandó al periódico por esa publicación. Días después, el mismo diario reveló que supuestamente su fiscal general, Pam Bondi, en mayo de 2025 le informó al presidente que su nombre aparece varias veces en los archivos del caso Epstein, aunque el reporte no implica acusaciones de ningún delito. Trump niega haber participado en alguna actividad criminal relacionada con Epstein.
Giuffre fue una de las denunciantes clave del caso contra Epstein y Maxwell, y alegó que Epstein y su círculo la "prestaron a decenas de personas ricas y poderosas", por quienes fue "habitualmente utilizada y humillada". Digo que temió que podría "morir como esclava sexual". A partir de los 16 años, cuando trabajaba como asistente del spa en Mar-a-Lago, fue captada por Maxwell y luego presuntamente traficada a Epstein, quien la involucró en abusos sexuales repetidos.
Giuffre dio un testimonio crucial en la condena de Maxwell y la demanda civil contra el príncipe Andrés, que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial en 2022. Giuffre alegó que el "equipo" del príncipe Andrés intentó contratar "trolls" para acosarla cuando ella presentó la demanda civil en Nueva York.
El 25 de abril de 2025, a los 41 años, falleció por suicidio en su granja en Australia, donde vivía con su familia. Tres semanas antes de su muerte, Giuffre había publicado en Instagram estaba herida tras un accidente automovilístico.
Seis meses después de su muerte, se publicó su memoria póstuma titulada "Nobody's Girl" (La chica de nadie). En sus memorias, ella detalla violaciones y abusos. Dijo que fue brutalmente golpeada y violada por un hombre a quien describió en sus documentos legales como un "primer ministro bien conocido". Giuffre no reveló ciertos nombres de hombres poderosos porque temía que la mataran.
En 2008, cuando él era fiscal federal en Florida, suscribió el acuerdo de no procesamiento de Epstein, permitiendo que evitara cargos federales más severos pese a las graves acusaciones de abuso de menores.
El acuerdo de 2008 permitió que Jeffrey Epstein se declarara culpable únicamente de dos cargos estatales vinculados a prostitución, uno de ellos por involucrar a una menor de edad, y sirviera una sentencia se apenas 13 meses con permiso para salir del centro penitenciario. Recibió, además, inmunidad federal para él y también sus posibles cómplices. Y evitó una gran acusación basada en el caso “Operation Leap Year” que documentaba el abuso sexual de más de 30 menores ”.
La polémica sobre este pacto desencadenó la renuncia de Acosta como Secretario de Trabajo de la primera presidencia de Trump, en 2019. En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia determinó que Acosta mostró “pobre juicio” en aceptar ese trato y omitir informar a las víctimas.
El nombre de Clinton aparece en registros de vuelo y documentos judiciales relacionados con Epstein. Su nombre está en la sección de "Amigos" del libro de cumpleaños número 50 del financista. Una contribución en el libro que lleva el nombre de Clinton halaga la "curiosidad infantil" de Epstein y su "impulso por marcar la diferencia". Un portavoz de Clinton afirmó que el expresidente desconocía los delitos de Epstein. Clinton no ha sido acusado de algún crimen relacionado al caso.
El príncipe Andrés mantuvo relaciones sociales con Epstein desde 1999. Era amigo de Maxwell y fue ella quien los presentó en aquel año. Años después fue acusado de abuso sexual por Virginia Giuffre, quien dijo que tales abusos ocurrieron cuando ella era menor de edad en propiedades de Epstein.
Giuffre lo acusó de haberla forzado a tener relaciones sexuales en tres ocasiones. Él ha negado las acusaciones, aunque aceptó un acuerdo civil en 2022. Pagó una cifra no conocida para resolver la demanda civil.
Andrés, hermano del rey Carlos, renunció recientemente al uso de sus títulos reales, como parte del escándalo. Recientemente, en octubre de 2025, se reveló que hay correos electrónicos que sugieren que continuó su amistad con Epstein en 2011, incluso después de afirmar que la había roto.
Wexner fundó y dirigió L Brands, conglomerado que abarcó marcas icónicas como Victoria’s Secret y Bath & Body Works, siendo uno de los empresarios más influyentes de EEUU.
Hacia finales de los 80 contrató a Epstein como asesor de finanzas y en julio de 1991, Wexner le otorgó a Epstein poderes notariales prácticamente totales sobre sus finanzas, lo que le permitió manejar cientos de millones de dólares de Wexner. Reportes de la época dicen que Epstein tenía amplísimo control sobre el dinero del empresario, algo que para muchos en su entorno resultaba incomprensible.
Epstein se convirtió en el propietario de la opulenta casa de Manhattan que había comprado Wexner en 1989. Wexner nunca se mudó a esa propiedad y se quedó en su propiedad de Columbus, Ohio. Epstein dijo en 1996 que la mansión ahora era suya. El periódico The New York Times señaló que la transferencia de la propiedad de Manhattan de Wexner a un fideicomiso de Epstein con base en las Islas Vírgenes, nunca registró una transacción, lo que indica que no implicó ningún intercambio de dinero.
A mediados de los 90, ejecutivos de L Brands denunciaron que Epstein se presentaba falsamente como reclutador de modelos para Victoria's Secret lo que pudo facilitar abusos. Wexner declaró que terminó su relación con Epstein en 2007, cuando comenzaron las primeras acusaciones públicas sobre abusos. Reportes indicaron que Wexner afirmó que Epstein le robó más de $46 millones, aunque nunca presentó cargos judiciales. Tras el escándalo, renunció a la junta directiva de L Brands. Wexner no ha estado implicado en algún crimen sexual vinculado al caso Epstein.
Black es cofundador y exdirector ejecutivo de Apollo Global Management, una de las principales firmas de capital privado del mundo. Fue presidente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York entre 2018 y 2021. Renunció en medio de controversias sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Entre 2012 y 2017, Black pagó más de $150 millones a Epstein por servicios de asesoría fiscal y filantrópica. Estas sumas fueron consideradas extraordinariamente altas para esos servicios en investigaciones posteriores. Ese dinero financió parte de las operaciones de Epstein en su isla de las Islas Vírgenes, Little St. James, según reveló un informe liderado por el senador Ron Wyden.
En 2023, Black acordó un pago de $62.5 millones a las Islas Vírgenes, para resolver posibles demandas relacionadas con esos vínculos.
Black ha enfrentado además algunas acusaciones de abuso sexual. En 2022, una mujer de nombre Cheri Pierson lo demandó por presunta violación ocurrida años antes en la mansión de Epstein; el caso fue cerrado en febrero de 2024 tras un acuerdo legal. En 2023, otra demanda lo acusó de violar a una menor de 16 años con autismo en la misma residencia. En 2021, la modelo Guzel Ganieva lo acusó de abuso prolongado y coerción, aunque Black sostuvo que se trató de una relación consensuada. El caso fue desestimado en 2025 por un acuerdo de confidencialidad firmado en 2015 por el que Black le había pagado $9.5 millones, según reportes. Black ha negado las acusaciones.
Black ha sido donante de campañas republicanas y demócratas. En frebrero de 2025, su hijo Benjamin Black fue nominado por el presidente Donald Trump para liderar la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), un organismo de gobierno creado en 2018 para manejar inversiones del gobierno de EEUU en todo el mundo, y que Trump busca amplificar.
Abogado de alto perfil y exprofesor de Harvard, fue parte del equipo de defensa de Epstein durante el acuerdo de 2008 en Florida. Virginia Giuffre lo acusó de haber tenido relaciones sexuales con ella en varias ocasiones. Dershowitz negó la acusación y contrademandó a Giuffre. En 2022, las demandas de ambas partes fueron retiradas sin acuerdo de pago. “Durante mucho tiempo he creído que Jeffrey Epstein me traficó con Alan Dershowitz… Ahora reconozco que podría haber cometido un error al identificar al señor Dershowitz”, declaró ella en un mensaje compartido por sus abogados. Dershowitz también está conectado con Trump: en 2020 fue parte de la defensa del republicano en el juicio político en su contra en el Senado.
Fue un agente de modelos francés, que tenía operaciones en EEUU y Francia. Fue acusado de haber reclutado a menores para Epstein y otros hombres poderosos, presentándolas como oportunidades de carrera en el modelaje. Fue también acusado de violación de menores, acoso sexual y trata de personas. En diciembre de 2020, fue detenido por autoridades francesas en un aeropuerto de París. Virginia Giuffre testificó en 2021 en París en el juicio contra Brunel, a puertas cerradas. Giuffre había dicho años antes en testimonios públicos que Epstein y Maxwell le habían ordenado dar servicios sexuales a Brunel. El 19 de febrero de 2022, Brunel fue hallado muerto en su celda en una prisión parisina, mientras esperaba ser juzgado. La fiscalía abrió una investigación sobre las circunstancias de su muerte, se determinó que murió por suicidio, ahorcamiento.
Fue una destacada figura del Partido Demócrata: secretario de Energía en la administración de Bill Clinton y dos veces gobernador de Nuevo México. Falleció en septiembre de 2023 sin enfrentarse a cargos penales relacionados con Epstein.
En las declaraciones judiciales desclasificadas de 2019 y 2020, Virginia Giuffre afirmó haber sido enviada por Maxwell y Epstein a Nuevo México para darle un “masaje” a Richardson, aunque no se describió contacto físico explícito. Richardson negó las acusaciones y afirmó que nunca fue contactado legalmente y que no conoció a Giuffre.
Ehud Barak fue primer ministro de Israel entre 1999 y 2001. Barak se reunió con Jeffrey Epstein alrededor de 30 veces entre 2013 y 2017, según un calendario privado revelado por The Wall Street Journal. También voló en el jet privado de Epstein, presuntamente acompañado de su esposa.
Barak ha aclarado que nunca asistió a fiestas sexuales ni estuvo con menores. No fue acusado formalmente ni investigado por delitos sexuales relacionados con Epstein. Aunque su nombre aparece en documentos judiciales, ni él ni su organización enfrentaron cargos penales.
Según The New York Times, Barak afirmó que el líder israelí Shimon Peres le presentó a Epstein en 2002. Barak no negó haber recibido cerca de $2.3 millones de la Fundación Wexner, una ONG de Leslie Wexner. Epstein fue fideicomisario de esa ONG.
En 2015, Epstein invirtió en una empresa de Barak de nombre Carbyne, anteriormente conocida como Reporty, que se especializa en geolocalización y transmisión de video en vivo. Epstein ya había sido condenado en el caso de 2008 en Florida y estaba registrado como delincuente sexual.
Barak es un personaje importante para algunos teóricos de la conspiración que han sostenido que Epstein podría haber sido un agente del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y que supuestamente Barak era el nexo entre Epstein y el liderazgo israelí. Esta hipótesis ganó fuerza tras revelarse que Epstein y Barak se reunieron decenas de veces. Figuras de alto perfil como el comentarista conservador Tucker Carlson han avivado estas teorías que, sin embargo, fueron denegadas por figuras como el ex primer ministro israelí Naftali Bennett.
Johanna Sjoberg fue reclutada por Maxwell en 2001 cuando tenía unos 20 años. Trabajó como asistente en la mansión de Epstein en Nueva York. Según su declaración judicial, fue presionada para dar masajes a Epstein y Maxwell —situaciones que incluían humillaciones y actos sexuales manipulados— y también debió realizar actos explícitos de sexo con Epstein.
Durante una declaración en 2016, Sjoberg relató que en 2001 en la casa de Epstein se tomaban fotos y dijo que el príncipe Andrés colocó su mano sobre su pecho, mientras Virginia Giuffre estaba junto a él. El testimonio de Sjoberg ha sido considerada clave por su coherencia y por reforzar el relato de Giuffre. Su testimonio ayudó a ilustrar cómo Maxwell operaba una red de reclutamiento de mujeres jóvenes, promesas de trabajo y abusos sexuales sistemáticos.
En 1996, María Farmer y su hermana Annie hicieron las primeras denuncias de que se tenga conocimiento sobre el esquema de abuso de menores de Epstein y su pareja-socia Ghislaine Maxwell, tras haber sido objeto, según dijeron, de avances por parte del multimillonario. Ni la policía de Nueva York, ni el FBI hicieron nada en aquel momento.
Annie contó su historia con Epstein y Maxwell: que la manipularon prometiéndole ayuda para ir a la universidad cuando tenía 16 años; que fue manoseada por ambos, y que temió ser violada. Maria Farmer dice que en ese momento pidió a las autoridades que investigaran la órbita de amistades de Epstein, incluyendo al entonces magnate inmobiliario Donald Trump, y asegura que repitió ese mensaje en 2006 cuando el FBI la interrogó nuevamente.
En una entrevista con CNN a mediados de julio, Maria Farmer describió un supuesto encuentro que tuvo en 1995 con Trump en las oficinas de Epstein en Nueva York y como el futuro presidente se le acercó de manera “imponente” hasta que salió el financista y le dijo “No, no, no, ella no está aquí por ti”. Farmer dice que luego Trump fue conducido a otra zona de la propiedad y que presuntamente lo escuchó comentar que creía que ella tenía "16 años". La Casa Blanca desechó el señalamiento diciendo que Trump “nunca estuvo” en las oficinas de Epstein.
Annie Farmer fue una de las testigos en el juicio a Maxwell por el que fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, mientras que Maria está demandando al gobierno federal al que acusa de negligencia por no proteger las decenas de víctimas que sufrieron abusos de Epstein luego de que ella hiciera la denuncia.
No está claro cuántas víctimas en total fueron abusadas por Jeffrey Epstein. Según diferentes recuentos hay mucho más de 50 víctimas documentadas. El periódico Miami Herald, que lideró la historia sobre Epstein, documentó 80 víctimas hasta el reportaje de 2018, sin embargo, luego de ese año se han sumado nuevas denuncias.
Estas acusaciones abarcan desde masajes forzados hasta explotación sexual sistemática, congregando casos que comenzaron a revelarse públicamente en el contexto del controvertido acuerdo de culpabilidad de 2008, aprobado sin consultar a las víctimas por el entonces fiscal Alex Acosta en Florida Una de las víctimas más activas ha sido Courtney Wild, quien fue reclutada cuando tenía solo 14 años en la mansión de Epstein en Palm Beach. Wild ha encabezado demandas legales contra el gobierno, argumentando que las víctimas fueron ignoradas mientras se negociaba un acuerdo secreto que permitió a Epstein evitar cargos federales.
Además de Wild, otras sobrevivientes conocidas como Sarah Ransome, Johanna Sjoberg, Virginia Giuffre y Maria Farmer también se involucraron públicamente, testificando o participando en demandas que explicitan cómo fueron traficadas y abusadas. Sus testimonios fueron claves para reconstruir el patrón sistemático de abuso y reclutamiento de menores en distintos países y años.
Este banco líder en EEUU es señalado como el que facilitó las actividades financieras de Epstein, quien era considerado un cliente muy importante para el banco por años, con cuentas multimillonarias y que generaban millones en ingresos, según un reporte de The New York Times. A pesar de que los especialistas en antilavado de dinero notaron retiros sospechosos de decenas de miles de dólares en efectivo en numerosas ocasiones, los líderes del banco anularon las objeciones en al menos cuatro ocasiones en cinco años, según el diario. El banco le proporcionó préstamos y le abrió cuentas a mujeres jóvenes que resultaron ser víctimas de tráfico sexual. JPMorgan pagó $290 millones a aproximadamente 200 víctimas y $75 millones a las Islas Vírgenes en acuerdos legales en 2023.
La figura del “primer ministro” muy conocido surge de las memorias póstumas de la acusadora, Virginia Giuffre. Ella escribió los textos en colaboración con la periodista Amy Wallace, quien dijo que Giuffre se "esforzó por describir en sus documentos legales solo como un 'primer ministro bien conocido'”. La versión del Reino Unido lo describe como un "antiguo ministro". Su identidad específica no se revela en las fuentes porque Giuffre “le tenía miedo, tenía miedo de que la lastimara o la matara”, según Wallace.
Muchos en redes sociales especularon sobre quién podría ser ese poderoso hombre y el nombre del ex primer ministro de Israel Ehud Barak circuló, en parte por estar mencionado en los archivos como un hombre ligado a Epstein, que voló en su jet privado e, incluso, tuvo relación de negocios con él. Sin embargo, Barak no ha sido acusado formalmente de abuso o violación y ha aclarado que nunca asistió a fiestas sexuales ni estuvo con menores.
El libro de Giuffre cuenta que Epstein la "traficó" a la isla caribeña de Little Saint James, donde el “primer ministro” la violó "más salvajemente que nadie antes". Giuffre relató que él se reía y se excitaba más cuando ella le suplicaba que se detuviera”.
Staley era ejecutivo de alto rango en el banco JPMorgan (posteriormente fue CEO de Barclays) y principal defensor de Epstein dentro del banco. Él defendía a Epstein en la entidad bancaria, presionando para que se mantuviera como cliente incluso después de que se declarara culpable de un delito sexual. Mantenían una amistad de muchos años. Staley visitó el rancho de Epstein en Nuevo México y su isla privada, Little Saint James. Sus correos electrónicos con Epstein contenían referencias potencialmente sexuales. Staley admitió bajo juramento haber tenido un encuentro sexual con una mujer del círculo de Epstein, indicó un reporte de The New York Times
