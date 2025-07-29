Quién es quién en el caso Epstein: los millonarios, los poderosos, las víctimas (y los enigmas que persisten)

Epstein era un financista estadounidense en el centro de un entramado de abuso de menores. Comenzó como profesor de matemáticas en Manhattan en 1974 y luego hizo carrera en el mundo de las finanzas, comenzando en la firma Bear Stearns. También trabajó como consultor para Towers Financial Corporation, una agencia implicada en un gran esquema Ponzi multimillonario, de acuerdo con documentos judiciales (aunque Epstein no fue acusado judicialmente en esa causa).

En 1988 fundó su propia firma, que afirmaba manejar grandes fortunas. Su único cliente ampliamente conocido era el multimillonario Leslie Wexner, fundador de la empresa matriz de Victoria's Secret. Wexner le concedió a Epstein amplios poderes sobre sus finanzas en 1991, y según detallan reportes, permitía al financista desde firmar cheques hasta comprar y vender propiedades, algo que duró unos 16 años.

Un reporte de The New York Times relata como Epstein se inmiscuyó en la vida personal de Wexner, alejándolo de su círculo, pese a no tener una vasta experiencia financiera. Por esta cercanía con Wexner, Epstein obtuvo acceso a mujeres jóvenes, ya que se presentaba como reclutador de modelos para Victoria's Secret.

Epstein enfrentó dos procesos relacionados con abuso sexual de menores: en 2008, en Florida, la oficina del fiscal federal en Florida lo investigó por explotación sexual de menores en Palm Beach. Pese a que había decenas de menores de hasta 14 años que denunciaron abusos de Epstein, un polémico acuerdo en 2008 le permitió declararse culpable de dos cargos vinculados a prostitución y enfrentar una pena suave de poco más de un año de prisión con salidas parciales. El acuerdo le dio inmunidad federal y protegió a cómplices conocidos o no en ese momento.

El otro caso fue el de julio de 2019, Epstein fue detenido en Nueva Jersey tras llegar de Europa y luego trasladado a Nueva York. Allí, la Fiscalía Federal le aplicó cargos que incluían tráfico sexual de menores y conspiración, por hechos que ocurrieron entre 2002 y 2005 en propiedades de Manhattan y Palm Beach. En un cateo en la propiedad de Nueva York, las autoridades encontraron en su casa fotos de menores, diamantes, dinero en efectivo y un pasaporte falso.

Mientras estaba detenido a la espera del juicio, el 10 de agosto de 2019 fue hallado muerto en su celda. Según el informe del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) publicado en 2023, esa madrugada, Epstein estaba solo en su celda a pesar de estar en riesgo de suicidio, los guardias encargados dormían y falsificaron los registros de supervisión y además, casi todas las cámaras de vigilancia del módulo estaban inoperativas.

Al momento de su muerte se calcula que la fortuna de Epstein ascendía a $559 millones y sus propiedades incluían una mansión en Manhattan, una finca en Nuevo México, una mansión en Palm Beach y unas islas privadas en las Islas Vírgenes.