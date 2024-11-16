4 promesas que Trump incumplió y otras 4 que sí concretó en su primer mandato

Video Marco Rubio como secretario de Estado abriría nuevas oportunidades en América Latina, dicen analistas

Aliados comerciales y militares, inmigrantes y minorías viven un periodo de ansiedad ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca por una serie de amenazas que ha prometido materializar.

En las campañas dijo que llevará a cabo una deportación masiva de 11 millones de inmigrantes sin estatus legal, imponer elevados aranceles a productos de China y México, y terminar con la guerra en Ucrania en “24 horas”.

PUBLICIDAD

Especialistas sostienen que sería difícil que Trump materialice esas amenazas sin ocasionar un duro efecto económico y político en su propio país y que los amagos del republicano deben ser vistos como parte de sus agresivas tácticas de presión al negociar.

Pero, del mismo modo que lo hizo en la campaña que acaba de concluir, Trump hizo amenazas similares que finalmente no cumplió -y otras que sí- durante su primera campaña y a lo largo de su primer mandato.

A continuación te presentamos tres amenazas que Trump incumplió y tres que sí materializó durante su primera gestión y las razones por las que esto ocurrió.

Promesas incumplidas:

“México pagará por el muro” en la frontera

En su primera campaña a la presidencia en 2016, Trump repitió una y otra vez que construiría un gran muro a lo largo de la frontera con México y que haría que el gobierno mexicano pagara por su edificación.

La verdad, sin embargo, fue que México no pagó un sólo centavo por el muro que Trump propuso y la administración del republicano en su primer mandato en su mayoría reemplazó barreras ya existentes con fondos federales.

En las campañas de este año Trump no repitió la idea de que México pagaría por el muro, pero sí ha sido crítico de las acciones migratorias del gobierno mexicano.

Aranceles a México de hasta 25%

A mediados de 2019, en medio de un aumento en la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, Trump amenazó con imponer aranceles de hasta 25% a los productos mexicanos si México no frenaba el flujo migratorio.

PUBLICIDAD

Trump presionó duramente a México y el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desplegó miles de tropas de la Guardia Nacional para calmar los reclamos del republicano.

Finalmente Trump abandonó su amenaza al ver que la llegada de migrantes se redujo tras las acciones mexicanas.

En el contexto actual Trump hizo una amenaza similar en contra de México, a lo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con la oferta de colaboración en materia migratoria.

Salir de la OTAN, una alianza histórica

Trump había sido crítico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), considerada una de las alianzas militares históricas clave entre naciones de Occidente.

Como candidato amenazó con abandonar la alianza, desatando temores entre los aliados militares de Estados Unidos.

Sin embargo, durante su primera gestión abandonó la idea de salir de la alianza, que en los últimos años ha sido clave para contrarrestar las ofensiva militar de Rusia en contra de Ucrania.

Abrir un proceso judicial contra la demócrata Hillary Clinton

En medio de críticas por romper con la tradición democrática estadounidense, Trump amenazó en la contienda de 2016 con encarcelar a su oponente demócrata Hillary Clinton, si ganaba la presidencia.

Incluso llegó a decir que ordenaría al Departamento de Justicia abrir una investigación en contra de la ex primera dama. Pero tras su victoria Trump cambió el tono y abandonó la idea.

PUBLICIDAD

Promesas Cumplidas

Colocar a jueces conservadores en la Suprema Corte

En 2016, Trump prometió nombrar a jueces conservadores para transformar la orientación ideológica de la Suprema Corte.

El republicano logró concretar su promesa al concretar el nombramiento durante su gestión de los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Juntos, estos jueces se unieron a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito para anular Roe v. Wade y acabar con el derecho nacional al aborto.

También el presidente de la Corte, John Roberts, ha hecho alianza con la mayoría conservadora para ampliar la agenda conservadora.

Reducir los impuestos de forma drástica

Trump materializó en 2017 su ofrecimiento de implementar una drástica reducción de impuestos en favor de la clase trabajadora, aunque en realidad los más beneficiados fueron los contribuyentes de mayores ingresos.

Por ejemplo, la Ley de Empleos y Recorte de Impuestos impulsada por Trump en 2017 redujo la tasa impositiva máxima sobre los ingresos corporativos de 35% a 21%, por encima del 15% que había planteado inicialmente.

Nuevamente Trump busca llevar a cabo más reducciones de impuestos, pese a que expertos sostienen que impactarían severamente las finanzas públicas.

Abandonar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

Como un escéptico de los efectos del cambio climático, Trump amagó con salir del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, creado en 2015 para combatir los impactos del fenómeno a nivel global.

PUBLICIDAD

Desde junio de 2017, Trump anunció formalmente la retirada de Estados Unidos del acuerdo, cumpliendo su amenaza de abandonarlo. La salida de Estados Unidos entró en efecto el 4 de noviembre de 2020, un día después de los comicios de ese año en los que resultó derrotado por el demócrata Joe Biden.

Renegociar el TLCAN (ahora llamado T-MEC)

En 2016 Trump calificó al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá como el “peor de la historia” y prometió sentar a sus dos aliados principales comerciales para renegociarlo.

En medio de la retórica agresiva de Trump, México y Canadá negociaron con el gobierno del republicano y tras meses de conversaciones lograron convertir al TLCAN en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Trump ha vuelto a decir que buscará replantear partes del acuerdo, desatando temores entre sus aliados.

Mira también: