Trump, el 'factor China' y otros nubarrones sobre el futuro del tratado comercial clave para México y EEUU

¿Qué cambiará con Claudia Sheinbaum como presidenta de México en materia de política exterior? Una experta analiza

A cuatro años de la histórica firma del Tratado entre México y Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialistas sostienen que aunque el acuerdo trilateral tiene un futuro promisorio pero podría enfrentar retos si se fijan medidas proteccionistas en Washington con un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Gabriela de la Paz, profesora de relaciones internacionales del Tec de Monterrey, dijo que tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se convirtió en el T-MEC, el intercambio comercial se ha fortalecido en la región.

Sin embargo, el contexto actual de proteccionismo y una creciente presencia empresarial de China en México, representan retos para el convenio, que entrará en una revisión en el 2026, de acuerdo con una cláusala establecida en el tratado. Por ello, los negociadores, particularmente los del gobierno entrante de Claudia Sheinbaum en México, deben prestar especial atención a la preservación de medidas que garanticen un entorno equitativo para las tres partes, según expertos.

Trump y el riesgo potencial que supondría para México y Canadá

Desde antes de asumir la presidencia, Trump había calificado al TLCAN, que entró en vigor en 1994, como “injusto” para Estados Unidos, por lo que se convirtió en el principal impulsor de la renegociación.

Ante las quejas de Trump, tanto México como Canadá acordaron renegociar el pacto comercial. El proceso de negociaciones ocurrió en el 2017 y 2018.

La firma del acuerdo final se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2018 entre los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Trump, y el primer ministro candinese, Justin Trudeau. Las negociaciones continuaron después del triunfo electoral del 1 de julio de 2018 de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de ese año.

Durante las negociaciones, los representantes mexicanos y canadienses lidiaron con un Estados Unidos “agresivo” que buscaba garantizar ganancias para su mercado, dijo De la Paz. Esa tendencia podría adquirir mayor intensidad si Trump gana un segundo mandato en los comicios de noviembre, consideró la internacionalista.

“La impresión que me dio el presidente Trump con sus negociadores del T-MEC por parte de Estados Unidos era ver cómo podían sacar las mayores ventajas”, dijo la académica. “Y para Trump aún así esos beneficios no son suficientes, va a ser una negociación mucho más agresiva”.

Dijo que, ante un potencial segundo mandato del republicano, México y Canadá podrían aliarse para proteger sus intereses a nivel regional. “Parte de lo que tampoco se habla mucho del T-MEC es que en cierto modo Estados Unidos está garantizando el acceso a su propio mercado con el T-MEC y está poniéndote las reglas”, dijo De la Paz.

La experta agregó que las tendencias proteccionistas por parte de Estados Unidos están enfocadas en garantizar su vigencia comercial frente a una creciente influencia China, sobre todo en el sector tecnológico.

El 'factor China' bajo el T-MEC

En una entrevista radiofónica reciente, el exsecretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo, quien se desempeñó como el principal negociador comercial de México para el T-MEC, dijo que la creciente presencia de China en México será un factor clave en la revisión del acuerdo.

“La revisión 2026 se va a centrar fundamentalmente en la presencia de China en los procesos de inversión en América del Norte y específicamente en México”, declaró.

El elemento de las empresas chinas en México será crucial sin importar quién ocupe la Casa Blanca en el 2025, consideró. “Creo que el gran tema en 2026, esté Biden o esté Trump en la presidencia, obviamente más difícil si está Trump, va a ser querer sacarle a México compromisos de cómo va a tratar la inversión china en México”, dijo.

Guajardo sostuvo que, por esta razón, México debe centrarse en que las compañías chinas que se asienten en el país cumplan con las leyes laborales y financieras, un factor que está previsto en el T-MEC.

El exfuncionario dijo que actualmente Estados Unidos ha denunciado una supuesta triangulación de acero asiático en los productos manufacturados en México y que luego son exportados a territorio estadounidense. Esa queja ilustra lo que los tres países están obligados a cumplir en su intercambio comercial, dijo.

“China es el segundo socio comercial de México, sin duda no es un socio tan estratégica pero lo que tenemos que hacer es que la presencia de China en México cumpla con todas las reglas de las leyes nacionales”, declaró.

Gobierno de Sheinbaum prevé un buen futuro para el T-MEC

Juan Ramón de la Fuente, designado por Sheinbaum como el futuro canciller mexicano, ha declarado en reiteradas entrevistas que el gobierno de la próxima presidenta está interesado en preservar y fortalecer el T-MEC.

“Es un gran mecanismo que nos ha permitido consolidarnos como el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual nos trae muchísimas ventajas a ambos”, declaró en una entrevista radiofónica el 20 de junio. “Es un elemento que estará presente y vamos a darle continuidad a algunas de las cosas que se han hecho bien”, agregó.

El exembajador de México ante la ONU dijo que por este motivo buscará mantener diálogos de “alto nivel” ya sea con el actual mandatario demócrata, Biden, o con el republicano Trump, dependiendo de los resultados electorales en noviembre.

“Hemos estado preparando y anticipando cualquiera de los dos escenarios y queremos mandar un mensaje consistente, tenemos clara la agenda, tenemos claros dónde están los problemas”, dijo en la entrevista.

