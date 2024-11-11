El triunfo de Trump podría garantizar una mayoría conservadora en la Corte Suprema por décadas

Video ¿Qué pasará con los casos penales contra Donald Trump tras su triunfo en las elecciones? Te explicamos

En su primera gestión como presidente, Donald Trump nombró a tres jueces de la Corte Suprema. En su segundo mandato, bien podría tener la oportunidad de nombrar a dos más, creando un tribunal superior con una mayoría trumpista que podría servir durante décadas.

El claro triunfo de Trump evitó disputas judiciales mayores, por lo que la corte no tendrá que resolver temas relacionados con la elección presidencial.

PUBLICIDAD

También parece probable que cambie el tipo de casos que sean llevados ante los jueces, incluyendo el aborto y la inmigración.

Los dos jueces de mayor edad, Clarence Thomas, de 76 años, y Samuel Alito, de 74, podrían considerar renunciar sabiendo que Trump, un republicano, nominaría a sustitutos que podrían ser tres décadas más jóvenes.

Eso garantizaría el dominio conservador de la corte hasta mediados de siglo, o más allá.

Trump tendría una larga lista de candidatos para elegir entre los más de 50 hombres y mujeres que nombró para los tribunales federales de apelaciones, incluidos algunos de los ex secretarios legales de Thomas y Alito.

Si ambos hombres se retiraran, probablemente no lo harían al mismo tiempo para evitar una disrupción en el funcionamiento de la corte. Los jueces David Souter y John Paul Stevens se retiraron con un año de diferencia, en los dos primeros años de la presidencia de Barack Obama.

Thomas ha dicho en más de una ocasión que no tiene intención de retirarse.

Analistas dicen que Thomas podría retirarse para no repetir el error de Ginsburg

Pero Ed Whelan, un abogado conservador que una vez fue secretario legal del juez Antonin Scalia, escribió en el blog Bench Memos de National Review que Thomas se dará cuenta de que la mejor manera de preservar su legado es que un juez de ideas afines lo reemplace y se retire antes de las elecciones intermedias del Congreso.

Si Thomas permanece en la corte hasta cerca de sus 80 años, en junio de 2028, superará a William O. Douglas como el juez de mayor edad. Douglas ejerció el cargo durante más de 36 años.

PUBLICIDAD

No hay ninguna garantía de que los republicanos tengan mayoría en el Senado entonces, y Thomas vio lo que sucedió cuando una de sus colegas no se jubiló cuando pudo hacerlo, escribió Whelan.

" Pero sería una tontería de su parte arriesgarse a repetir el error de Ruth Bader Ginsburg, aferrarse solo para morir en el cargo y ser reemplazado por alguien con una filosofía judicial muy diferente", escribió Whelan.

Ginsburg murió en septiembre de 2020, menos de dos meses antes de la elección de Joe Biden como presidente. Trump nominó a Amy Coney Barrett para cubrir la vacante y la mayoría de los republicanos confirmaron rápidamente su nominación a través del Senado antes de las elecciones.

Barrett, junto con los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, los otros dos designados por el tribunal superior de Trump, se unieron a Thomas y Alito para anular Roe v. Wade y acabar con el derecho nacional al aborto.

Junto con el presidente de la Corte, John Roberts, los conservadores también han ampliado la agenda conservadora.

Por ejemplo, han ampliado los derechos al acceso a las armas, han puesto fin a la acción afirmativa en las admisiones universitarias y han frenado los esfuerzos de la administración Biden para lidiar con el cambio climático.

También han debilitado a los reguladores federales al anular una decisión de hace 40 años que había sido durante mucho tiempo un objetivo de los intereses empresariales y conservadores.

La decisión histórica del tribunal contra Roe no puso fin a su participación en el aborto: los jueces también consideraron casos este año sobre abortos de emergencia en estados con prohibiciones y acceso al aborto con medicamentos.

PUBLICIDAD

Es probable que la nueva administración abandone la orientación de la administración Biden diciendo que los médicos deben proporcionar abortos de emergencia si es necesario para proteger la vida o la salud de una mujer, incluso en estados donde el aborto está prohibido.

Eso terminaría con un caso de Idaho que los jueces enviaron de vuelta a los tribunales inferiores durante el verano.

El acceso al medicamento para el aborto, la mifepristona, también se enfrenta a un nuevo desafío en los tribunales inferiores.

Esa demanda podría tener un ascenso en los tribunales inferiores después de que la Suprema Corte preservara el acceso a la droga a principios de este año, pero los opositores al aborto han planteado otras formas en que una administración conservadora podría restringir el acceso a la medicación.

Eso incluye la aplicación de una ley "antivicio" del siglo XIX llamada Ley Comstock que prohíbe el envío de medicamentos que podrían usarse en el aborto, aunque el propio Trump no ha expresado una posición clara sobre la mifepristona.

El programa DACA pende de un hilo judicial

Los casos de inmigración también están siendo analizados a través de los tribunales sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama. Trump intentó poner fin a DACA en su primer mandato, pero fue frustrado por la Suprema Corte. Ahora, el tribunal de apelaciones conservador con sede en Nueva Orleans está considerando si DACA es legal.

Una de las primeras luchas de la era Trump para llegar a la Suprema Corte se refería a la prohibición de visitantes de algunos países de mayoría musulmana. Los jueces terminaron aprobando el programa, después de dos revisiones.

PUBLICIDAD

Habló durante la campaña sobre la devolución de la prohibición de viajar.

Mira también: