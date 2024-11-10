México ante un Trump más "agresivo": qué debería hacer para enfrentar sus amenazas de deportaciones y aranceles

Video Sheinbaum felicita a Trump y envía un mensaje de calma a los mexicanos: "No hay motivo de preocupación"

México deberá buscar una nueva estrategia para tratar con un Donald Trump más "agresivo" y con sus duras amenazas migratorias y comerciales, que podrían incluso tener un efecto bumerán en Estados Unidos, dijeron expertos a Univision Noticias.

Como candidato, el republicano habló de cerrar la frontera, deportar a inmigrantes a gran escala, endurecer las medidas en contra de los solicitantes de asilo e imponer aranceles a los productos de su vecino, un importante socio comercial. En el pasado, también ha hablado de recurrir a la fuerza militar contra los carteles de la droga.

De forma más específica en lo que respecta a la inmigració, Trump prometió restablecer el programa de su primer mandato ‘Quédate en México’, a través del cual obligó a México a recibir a migrantes de otras nacionalidades mientras sus solicitudes de asilo eran revisadas por las cortes estadounidenses. El republicano también dijo que, desde el primer día de su mandato, ordenaría una deportación masiva de inmigrantes que estén de forma irregular en el país.

La mayor parte de los millones de personas sin documentos que residen en Estados Unidos son de origen mexicano, de acuerdo con estimaciones. Según Pew Research Center, unos cuatro millones de mexicanos permanecían en Estados Unidos sin autorización en 2022.

Hasta ahora, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha actuado con cautela frente a las amenazas de Trump al sostener que buscará mantener una “buena relación” con el republicano.

Dijo en una conferencia que defenderá a los inmigrantes mexicanos, aunque describió su primera conversación con el mandatario electo como "muy cordial".

México tendrá que lidiar con un Trump más “radical” y “agresivo” que en su primera gestión

Tonatiuh Guillén, quien se desempeñó como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante los primeros meses del gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo que México tendrá que lidiar con un Trump más “radical” que cuando ocupó la Casa Blanca por primera vez.

Guillén renunció al cargo de comisionado del INM en protesta a las medidas autorizadas por López Obrador ante las amenazas de imposición de aranceles hechas por Trump en 2019 si el gobierno mexicano no frenaba el flujo migratorio. México desplegó en ese entonces a miles de tropas de la Guardia Nacional para detener a los migrantes, en respuesta a los amagos de Trump.

Ahora Guillén cree que el republicano regresará a la Presidencia de Estados Unidos con una “xenofobia y racismo multiplicados”. “Lo que hace la diferencia es la agresividad tan marcada, muy radical, es una agresividad tremenda, una xenofobia y racismo multiplicados, y me temo que un escenario que él se da a sí mismo de prepotencia, de ser imperativo”, dijo a Univision Noticias.

“Ese tono, que estrictamente no sería nuevo, creo que sería muchas veces peor que lo que vimos en 2019”, previó.

Guillén dijo que el gobierno de Sheinbaum debe encontrar una manera diferente a la que aplicó López Obrador para negociar con Trump en materia migratoria, para evitar que México sea usado por Trump “como un espacio de contención de migrantes y refugiados”.

“Hay una ruta de preparación y de previsiones que México debería estar haciendo desde este momento, pero una ruta de diálogos alternativas”, dijo el profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por ejemplo, Sheinbaum y sus asesores deben encontrar aliados en Estados Unidos, como congresistas y líderes en los estados, para fortalecer su negociación frente a las exigencias de Trump.

Expertos advierten una “situación catastrófica” en México… y en Estados Unidos si Trump cumple sus amenazas

Luis Foncerrada, economista en jefe de la American Chamber of Commerce en México, consideró en una entrevista con Univision Noticias que, de materializar las amenazas, Trump no sólo afectaría a México, sino a su propio país.

Por ejemplo, dijo, si Trump aplica un arancel general del 10% a las importaciones de todos los países que envían sus productos a Estados Unidos, las pérdidas en términos del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense ascenderían a unos $283,000 millones en cuatro años. Esa cifra se multiplicaría por tres si las naciones con las que Estados Unidos tiene relaciones comerciales aplicaran medidas similares en respuesta a los aranceles de Trump.

El desempleo en Estados Unidos también podría verse afectado si Trump aplica el arancel universal del 10% a las importaciones que propuso en campaña.

“Sería catastrófico”, dijo Foncerrada. “La integración de México con Estados Unidos es enorme, pero igual la de Estados Unidos con México, entonces va en los dos sentidos”, consideró.

Guillén, el excomisionado nacional del INM, coincidió al sostener que los efectos de las medidas migratorias planteadas por Trump y sus amenazas de aranceles también terminarían por afectar a Estados Unidos. “Los aranceles van a afectar igual a la economía de Estados Unidos, no es una economía separada de la mexicana”, declaró el exfuncionario federal.

El impacto que tendría el retorno de 'Quédate en México' y de las deportaciones masivas

México también sufriría las consecuencias económicas de las deportaciones a gran escala de inmigrantes, no sólo de nacionalidad mexicana sino de otros países a través del esquema conocido en inglés como 'Remain in Mexico’.

“Hay que pensar que no todos (los inmigrantes deportados) serían mexicanos, pero México sería tal vez el país más afectado por estas razones”, dijo Foncerrada, profesor en la Universidad Texas A&M.

Uno de los efectos en México de la deportación de inmigrantes mexicanos de forma masiva sería la pérdida de ingresos en el país por concepto de remesas, que consiste en el envío de dólares por parte de los inmigrantes a sus familias en México, dijo el economista.

Tan sólo en los últimos 12 meses, México ha recibido alrededor de $63,000 millones en remesas, lo que contribuye al crecimiento del consumo y del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un análisis de la firma financiera mexicana Banco Base.

La deportación masiva de migrantes derivaría en “un mayor gasto público y mayor presión sobre las finanzas públicas” mexicanas, dice el reporte.

Fátima Hernández González, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en migración, dijo que en sus negociaciones con Trump México debe pedir un respeto “irrestricto de los derechos humanos de los migrantes”.

La revisión que se avecina del importante tratado comercial entre EEUU, México y Canadá

Foncerrada dijo que, ante las amenazas, México debe insistir en la “integración” de las economías de Estados Unidos y México, y evitar aceptar una restauración del ‘Remain in Mexico’. “Hay que continuar con la integración”, sostuvo. Sobre todo al momento de que inicie la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El TMEC fue resultado de la renegociación hecha por los tres países del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a petición de Trump durante su primera gestión como presidente. Tras una intensa negociación trilateral, las tres naciones firmaron el convenio a finales de 2018, que incluyó una cláusula de revisión a más tardar en 2026.

Foncerrada añadió que, si Trump pide una renegociación completa del tratado, Estados Unidos podría endurecer los requisitos de importación hacia Estados Unidos al exigir, por ejemplo, una mayor cantidad de productos regionales en la producción de automóviles.

Por su parte, Guillén, dijo que México debe negociar con Trump tratando los distintos temas por separado. Es decir, si Trump busca vincular el intercambio comercial entre ambos países con la migración, México debe desvincular ambos temas, apuntó.

También el gobierno de Sheinbaum debe convencer a Trump de no vincular el combate al narcotráfico y a los carteles de la droga con la migración, agregó. “Hay que separar las mesas, una cosa es la de migración, refugio y desarrollo, otro asunto es comercio y desarrollo económico, y otra cosa es el combate al narcotráfico”, dijo.

En julio, en una entrevista con Fox News, Trump amenazó con bombardear a los carteles de la droga en México al hablar sobre sus planes de deportaciones masivas. También ha planteado denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que según expertos despierta temores de acciones militares estadounidenses en territorio mexicano .

Hasta ahora, la comunidad empresarial en México ha expresado tranquilidad frente a todas estas amenazas. Por ejemplo, José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo a reporteros recientemente que “no hay ningún temor”. “Porque si el presidente Trump tomara la medida de implementar los aranceles aumentaría los precios para los consumidores americanos”, dijo el líder empresarial.

