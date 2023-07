Es falso que apareció el perro rescatista Wilson: ese video está manipulado

En cuanto a Wilson, tanto el texto insertado en las imágenes de la publicación que estamos chequeando como el que acompaña el video dicen falsamente que fue rescatado. El post en Facebook data del 1 de julio de 2023 y después de esa fecha medios locales –como Noticias Caracol y El País– y también internacionales –como The Wall Street Journal o El Universal de México– han publicado notas en las que informan que el can no había aparecido.