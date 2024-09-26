Ese video NO es del Parlamento de Dinamarca burlándose de que AMLO dijo que el sistema de salud mexicano es mejor que el danés

Publicaciones en redes sociales muestran en video a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hablando al Parlamento de su país y supuestamente burlándose junto con los legisladores de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que México tiene un sistema de salud mejor que el de ellos , pero eso es falso. La grabación está manipulada, pues los subtítulos que se incluyen en la secuencia no corresponden a lo que dice Frederiksen.

En la secuencia, de 40 segundos, aparece Frederiksen vestida con una blusa negra y un saco rojizo hablando. Casi inmediatamente comienza a reírse y después se ve a otros legisladores que se encuentran en el recinto haciendo lo mismo.

Los subtítulos que están sobrepuestos al video dicen: “En México, el presidente de México AMLO dijo que tenía el mejor sistema de salud que el que nosotros tenemos. Sí, se atrevió a decirlo”, dice el texto. Después se agrega: “Esto provocó la risa de los ahí presentes que no daban crédito ante la noticia de Frederiksen y también de la propia ministra quien no pudo contener la risa”.

Los subtítulos son incorrectos

Según las notas revisadas , la primera ministra estaba detallando que el gobierno había adquirido cuatro elefantes de circo y un camello. A este último no estaba planeado adquirirlo, pero debido a que sostenía un fuerte lazo amistoso con uno de los elefantes, la administración optó por no separarlos. Al relatar la historia la funcionaria experimentó un ataque de risa, al igual que varios de los legisladores.

Uno de los resultados que arrojó la búsqueda inversa fue un video de YouTube publicado el 10 de octubre de 2019 por la Cadena Ser , una radio española. La grabación es la misma que se ha compartido recientemente en redes con la falsa afirmación de que Frederiksen está hablando del sistema de salud mexicano, pues incluye el logo de la cadena en la esquina superior derecha. Sin embargo, en las imágenes originales no se incluyen los subtítulos falsos sino un texto que explica la anécdota.

Sobre el clip, que dura 1:22 segundos, se dice que Frederiksen, primera ministra, protagonizó una de las sesiones parlamentarias más divertidas de los últimos tiempos cuando explicaba los esfuerzos de su gobierno por acabar con los animales exóticos en los circos.

En el segundo 31, la primera ministra detalla que Ramboline, uno de los elefantes rescatados, era amigo de un camello llamado Ali, a quien también adquirieron para no separarles. A partir de ese minuto Frederiksen comienza a reírse al tiempo que lee sus notas y los legisladores a su alrededor también ríen. Ese momento es el que aparece en las publicaciones virales que estamos verificando y no tiene nada que ver con AMLO o con México.

Conclusión

Es falso que ese video muestra a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hablando frente al Parlamento y supuestamente burlándose junto con los legisladores de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó tener un sistema de salud mejor que el danés. La secuencia está manipulada, pues los subtítulos no corresponden con lo que realmente se dijo en la sesión parlamentaria. Reportes de medios confirman que el 3 de octubre de 2019, día en que se grabó el video, la primera ministra estaba relatando la historia de un elefante y un camello que eran amigos y que el gobierno decidió rescatar juntos para no separarlos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

