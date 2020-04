Los errores de Trump durante la pandemia

El presidente, también, ha sido un pésimo ejemplo para otros. Trump seguía saludando de mano cuando ya no era prudente ni seguro hacerlo, hasta hace solo días no mantenía una sana distancia con los participantes de sus conferencia de prensa, promovió una medicina para el tratamiento del virus -hidroxicloroquina- a pesar de las dudas de sus asesores médicos, y no siguió la recomendación de su propio Centro para el Control de las Enfermedades sobre el uso de la mascarilla en público. " He decidido no usarla", dijo. La lección para que los niños no se contagien es sencilla: no hagas lo que hace el presidente.