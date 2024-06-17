Es falso que países de la OMS acordaron arrestar a críticos de la vacuna contra la gripe aviar

En junio de 2024 han circulado en redes sociales mensajes que aseguran que los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron arrestar a ciudadanos que critiquen la vacuna contra la gripe aviar para “acabar con la desinformación”, pero eso es falso. La organización negó que se hayan establecido medidas de ese tipo.

PUBLICIDAD

Una publicación en X (antes Twitter) dice: “194 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acuerdan comenzar a arrestar a ciudadanos que se pronuncien en contra de la vacuna contra la gripe aviar, como parte de nuevas medidas diseñadas para acabar con la ‘desinformación’”.

Posteriormente en la publicación se señala que esas enmiendas “abolen la Soberanía nacional de los países y otorgan a la OMS amplios poderes para aprobar leyes en las naciones occidentales”. Añade que también criminalizan el discurso que, según la OMS, “socava la narrativa oficial”.

Este mensaje también ha sido retomado en Facebook recientemente.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La OMS desestima la información

A través de un correo electrónico, la OMS dijo a elDetector que la afirmación sobre los supuestos arrestos de quienes se opongan a la vacuna contra la gripe aviar es falsa, pues no se han establecido medidas de ese tipo.

Además, la OMS no tiene la potestad para arrestar a los ciudadanos de los países que la conforman . Su función es proporcionar orientación y apoyo en temas de salud pública, no hacer cumplir leyes o regulaciones a nivel nacional.

De acuerdo con la web de la OMS se han desarrollado y aprobado vacunas contra la gripe aviar como preparación para posibles pandemias. Sin embargo, aunque en las últimas semanas se han detectado casos en Estados Unidos, India, Australia y México, la organización señala que las infecciones de gripe aviar en humanos son raras y aún no representan un riesgo alto para la salúd pública.

PUBLICIDAD

“Con la evidencia disponible actualmente, la OMS evalúa como bajo el riesgo actual para la salud pública que representa este virus para la población general. Sin embargo, la evaluación de riesgos se revisará si se dispone de más información epidemiológica o virológica”, se lee en un comunicado publicado el 11 de junio de este año en su página.

También los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que el riesgo actual para la salud pública de la influenza aviar es bajo, sin embargo continúan observando la situación y trabajan con los estados para monitorear a las personas expuestas a animales.

Las recomendaciones de la OMS

Para prevenir el contagio de la gripe aviar, la OMS recomienda evitar el contacto sin protección con aves vivas, mercados de animales vivos, granjas y superficies contaminadas por excrementos de aves. También aplicar medidas de prevención y control de infecciones, como la higiene frecuente de manos con agua y jabón o soluciones con alcohol y realizar limpieza y desinfección ambiental constantemente.

Además, aconseja informar a los trabajadores de la salud sobre casos sospechosos, implementar un sistema de clasificación de pacientes en hospitales, aplicar precauciones estándar y monitorear a los trabajadores de la salud por síntomas de gripe.

Hasta el 14 de junio, la OMS no había recomendado restricciones de viaje o comercio basadas en esta enfermedad ni medidas específicas para los viajeros.

Por otro lado, las dos publicaciones con la afirmación falsa incluyen un enlace a la web The peoples Voice , página de baja credibilidad que comparte desinformación que ha sido verificada por elDetector y nuestros aliados en más de una ocasión .

Conclusión

Es falso que los miembros de la Organización Mundial de Salud hayan acordado arrestar a quienes critiquen o se opongan a la vacuna contra la gripe aviar: la organización negó que hayan establecido una medida de este tipo. Aún cuando se han confirmado casos en las últimas semanas, la institución continúa evaluando que la gripe aviar representa un riesgo bajo para la salud pública. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.