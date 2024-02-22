Son falsas esas ofertas que anuncian sets de cocina a bajo precio algunas por tener cajas dañadas

La misma imagen fue difundida con un texto en portugués y el logo de otra tienda.

Publicaciones en Facebook ofrecen sets de cocina de la marca T-fal (que según la imagen incluyen ollas, sartenes, planchas, espátulas y cucharones) por 8 soles (2.11 dólares). En algunos casos señalan que el “precio único” responde a una oferta limitada a 100 kits y en otros apuntan que se debe a que “las cajas resultaron dañadas durante el transporte”. Sin embargo, los anuncios son falsos: la cadena de tiendas Falabella, cuya imagen es usada en estos posts, dijo a elDetector que se debe hacer caso omiso a cualquier promoción que no lleve a su página web oficial.

PUBLICIDAD

“¡Nuestra tienda ofrece 100 juegos de Tefаl Kithеn [sic] Solutiоnѕ a un precio único! Haz clic aquí para obtener más información”, dice el texto que acompaña la imagen de una supuesta empleada que usa tapabocas y señala con sus manos el lote de cajas. Esta publicación fue hecha el 17 de febrero de 2024 y cinco días después alcanzaba más de 700 reacciones.

“¡Atención! Las cajas resultaron dañadas durante el transporte, pero la mercancía no sufrió ningún daño. Puedes conseguir un juego de cocina Tefal por sólo S/ 8. Ve al siguiente enlace. La cantidad es limitada”, indica el texto que fue difundido junto a una foto idéntica a la anterior, aunque en esta ocasión la persona aparece con el rostro descubierto. La publicación data del 19 de febrero y acumulaba casi 100 reacciones tres días después.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector revisamos las cuentas de Facebook desde las que se hicieron las publicaciones y encontramos que aunque en las etiquetas que se ven sobre las cajas se lee “falabella.com”, en ninguno de los dos casos los perfiles están vinculados con la cuenta verificada en Facebook de esa cadena de tiendas ni con su página web oficial.

Se trata de perfiles creados en septiembre de 2022, con muy pocos seguidores y que anteriormente a las publicaciones que estamos verificando solamente tienen unas pocas fotografías no relacionadas con productos de cocina ni con Falabella.

Otro idioma, misma foto

Incluso en elDetector encontramos que la misma imagen de los posts que estamos verificando está siendo difundida en Facebook con una etiqueta que muestra el nombre de una cadena de tiendas de Brasil y el mismo texto en portugués que asegura que la supuesta oferta es por 100 juegos de cocina a 10 reales (también unos 2 dólares), de los que solamente quedarían 35 disponibles.

PUBLICIDAD

La introducción del factor urgencia, que se ve claramente cuando escriben que se trata de una oferta “limitada” o que solamente hay “100 juegos” a ese precio, son también señales de que podrían ser sitios fraudulentos. Además, la máxima para evitar estafas y fraudes en internet es que siempre que una oferta parezca demasiado buena para ser verdad, desconfía.

En vista de todo lo anterior, en elDetector contactamos con Falabella Perú, a través de su chat de WhatsApp, y nos confirmaron que no tienen relación con los perfiles desde los que se publicaron las supuestas ofertas. “Solo trabajamos con el URL www.falabella.com” y “las promociones que otorgamos se encuentran en nuestros términos y condiciones: https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/page/promociones-falabellacom” , nos dijeron, desligándose de cualquier oferta en redes sociales que no lleve a su sitio web oficial.

Conclusión

Son falsas esas publicaciones de Facebook que ofrecen supuestos juegos de cocina y otros utensilios a un precio de 8 soles o 10 reales (equivalente a unos dos dólares). La misma imagen de una mujer que parece empleada de una tienda señalando un lote de cajas con artefactos de cocina de la marca T-fal es difundida desde distintos perfiles de la red social con textos diferentes, que a veces anuncian una oferta especial aplicable a 100 unidades y otras veces explican que el descuento se debe a que los empaques resultaron dañados (incluso encontramos una versión en portugués). Sobre las cajas, además, hay etiquetas en las que se lee “falabella.com”, pero esa cadena de tiendas explicó a elDetector que sus promociones sólo están disponibles en su sitio web oficial y se desligó de cualquier post que redirija a los usuarios a páginas diferentes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.