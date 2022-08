¿La vacuna de Novavax contra el covid-19 es diferente de las otras? Verificamos 5 preguntas clave

Los resultados de los ensayos controlados y aleatorizados de fase 3 que evaluaron la vacuna contra el covid-19 de Novavax en adultos se anunciaron en junio de 2021 y se publicaron en el New England Journal of Medicine en diciembre. La compañía, sin embargo, no presentó su solicitud de autorización de uso de emergencia a la FDA hasta el 31 de enero, en parte debido a problemas de fabricación.