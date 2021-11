No hay cronograma de variantes ni variantes ocultas: lo que te puedes estar preguntando con la aparición de ómicron

Mientras, según las autoridades, los datos certeros sobre la transmisibilidad o la gravedad de la variante ómicron se conocerán en los próximos días o semanas, en elDetector te confirmamos que: variante y cepa no son lo mismo; que las variantes no tienen la nacionalidad del país en que se detectaron y, por tanto, ómicron no es sudafricana; que la OMS usa el alfabeto griego para nombrar las variantes como lo hacen otras ciencias; que no se están ocultando variantes porque no se siguió el orden del alfabeto griego para nombrar a ómicron; y que no existe un cronograma preestablecido de cepas ni variantes de la OMS, el Foro Económico Mundial y otras instituciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.