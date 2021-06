No existe una “variante colombiana” del nuevo coronavirus y te contamos cuáles sí lo son

Sí existe una variante detectada en Colombia en enero, la B.1.621, pero no hay evidencias de que su origen esté en este país. Y no se llama "variante colombiana". Tanto la OPS como el Instituto Nacional de Salud de Colombia negaron que exista una “variante colombiana” y la OMS, que hace hace seguimiento oficial a 11 variantes del nuevo coronavirus, no la tiene en su lista con ese nombre y, además, no considera a la B.1.621 como de riesgo, por lo que tampoco está en ese registro. La OMS denomina a las variantes con letras griegas y no con el lugar geográfico en el que se identificaron.