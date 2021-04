¿Las vacunas contra el covid-19 afectan el embarazo, la fertilidad o la lactancia? Te damos nuevos datos

P: ¿Las vacunas contra el covid-19 causan infertilidad?

R: No hay evidencia de que las vacunas que han sido autorizadas en Estados Unidos disminuyan la fertilidad. Aunque los ensayos clínicos no estudiaron el asunto, no se reportaron problemas de fertilidad como efectos adversos a la vacuna entre las miles de personas que las recibieron durante los ensayos y las millones que han sido vacunadas.