Esa NO es una foto de la familia del CEO de Astronomer, grabado en un concierto de Coldplay con otra mujer

La foto se tomó más de tres años y medio antes del concierto de Coldplay en Boston.

Una mujer de pelo oscuro vistiendo un traje ajustado negro, sonriente y rodeada de tres niños en una cocina mientras comen algo es la foto que ha circulado en redes sociales asegurando que muestra a la esposa del ya ex CEO de Astronomer, Andy Byron , grabado en un concierto de Coldplay el pasado 16 de julio abrazando a otra mujer . Es falso que sea su esposa.

“Aquí ustedes ven a la esposa del CEO de Astronomer, Andy Byron; nosotros vemos a la próximamente más rica - multimillonaria del mundo”, dice uno de los mensajes compartidos en redes sociales.

Byron fue captado por la ‘kiss cam’ en el concierto que la banda británica ofreció en el Gillette Stadium de Boston, el pasado 16 de julio de 2025. La mujer a la que abrazaba era Kristin Cabot , directora de recursos humanos de la empresa que él dirigía. Al ser enfocados por la cámara, ambos reaccionaron separándose y escondiéndose, lo que levantó grandes sospechas entre las miles de personas que viralizaron en redes sociales el momento.

Influencer rusa

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens apunta, en la opción “acerca de esta imagen” que fotos “similares son de hace al menos 3 años” . En los enlaces resultantes de la búsqueda encontramos uno, con la misma foto, que lleva a una cuenta de Instagram relacionada con la moda femenina. En la descripción de esta publicación se lee, en inglés, “tiempo en familia” y se facilita otra cuenta de Instagram: la de Elina Salyakhova .

Al indagar en las imágenes publicadas por Salyakhova encontramos un post, del 31 de diciembre de 2021 , con la foto viralizada falsamente como de la familia de Byron. La imagen tiene comentarios recientes sobre su falsa relación con el concierto de Coldplay.

Salyakhova también cuenta con un canal de Telegram en el que se ha hecho eco del uso erróneo de su imagen .

Según la revista Newsweek, la esposa de Byron se llama Megan Kerrigan Byron y eliminó su apellido de casada y su cuenta de Facebook después de la viralización de las acusaciones de infidelidad del, por entonces, todavía CEO de Astronomer.

Conclusión

Es falso que la mujer de cabello oscuro y traje negro que aparece sonriendo junto con tres niños mientras comen sea la esposa del ex CEO de Astronomer, Andy Byron, captado abrazando a otra mujer en el concierto de Coldplay el 16 de julio en Boston. Una búsqueda en Google revela que la imagen es de la influencer rusa Elina Salyakhova y se difundió originalmente en diciembre de 2021. Es decir, hace más de tres años y medio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

