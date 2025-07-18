¿CEO Andy Byron y Kristin Cabot serán despedidos? Compañía habla tras supuesta infidelidad en concierto de Coldplay

Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

Andy Byron, empresario que presumiblemente fue descubierto siéndole infiel a su esposa con su colega, Kristin Cabot, durante un concierto de Coldplay, podría enfrentar consecuencias laborales, al igual que ella.

Este 18 de julio, la compañía de la que él es director ejecutivo, Astronomer, emitió un comunicado oficial en el que aborda la polémica.

“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad”, se lee en el escrito, publicado en X.

“La Junta Directiva ha iniciado una investigación formal sobre este asunto y muy pronto podremos ofrecer más detalles al respecto”, agregaron.

La organización desmintió, además, que otra de sus empleadas, Alyssa Stoddard, haya estado presente en el evento, pues ella fue señalada como la otra mujer que aparece en el video viral que captó a Byron y Cabot en el ‘show’ de la banda británica.

“Andy Byron no ha emitido ninguna declaración; los informes que indican lo contrario son todos incorrectos”, concluyeron.

Astronomer emitió un comunicado tras la polémica de su CEO, Andy Byron. Imagen Astronomer/X

La noche de este jueves 7 de julio, se difundió en redes sociales un supuesto comunicado por parte del CEO, que resultó ser falso, en el que se lee:

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo de Astronomer. Merecen algo mejor de mí como compañero, como padre y como líder”.

Si bien Andy y Kristin guardan hermetismo, según Page Six, ya eliminaron sus cuentas en LinkedIn, donde usuarios les comentaban sus ‘post’ refiriéndose a su alegado romance.

Por su parte, Megan Kerrigan, esposa de Byron, habría eliminado su perfil de Facebook después de que la afectuosa interacción de su marido con Cabot en la presentación de Coldplay ‘rompiera’ Internet.

¿Fan de Coldplay que expuso a Andy Byron teme demanda?

Este viernes 18 de julio, Grace Springer, la admiradora de Coldplay que publicó en TikTok el clip en el que se ve a Andy Byron y Grace Springer apareciendo en la ‘kiss cam’ durante el concierto de Coldplay, volvió a la plataforma digital.

Encima de una grabación en la que sale tranquila, anotó: “Regresando a TikTok después de romper el Internet, destruir múltiples carreras y arruinar dos matrimonios”.

En la sección de la descripción igualmente apuntó: “Hola, Andy, por favor, no me demandes”.