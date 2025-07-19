Confirman que Kristin Cabot, la mujer que Andy Byron abrazaba en concierto de Coldplay, está casada

Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

Kristin Cabot, la mujer que Andy Byron abrazaba en el concierto de Coldplay que ofreció en Boston el 16 de julio, está casada con un CEO, confirmó Daily Mail.

Daily Mail explica que el nombre de soltera de Kristin es Stanek y, aunque se desconoce la fecha de la boda, a principios de este 2025 “estaba casada en el momento de la venta de una propiedad de 1.8 millones de dólares en Watertown, Massachusetts".

PUBLICIDAD

Según los registros de propiedad de New Hampshire, la pareja es mencionada como "marido y mujer" y en febrero compraron una casa de 2.2 millones de dólares en Nueva Inglaterra.

¿Quién es el esposo de Kristin Cabot?

De acuerdo con los documentos de Massachusetts que la fuente consultó y que tienen fecha de enero, la directora de Recursos Humanos de Astronomer está unida en matrimonio con Andrew Cabot, un empresario del rubro de bebidas alcohólicas.

Según el sitio oficial de la empresa, Andrew es el director ejecutivo y de operaciones de Privateer Rum, y los documentos públicos señalan que el hombre se ha casado al menos dos veces antes, en 1993 y 2014, informó Daily Mail.

Andrew es padre de dos hijos que tuvo en su primer matrimonio con una mujer llamada Maud, quien según la fuente, compartió una foto de Andrew y Kristin “enamorados” y usando el anillo de bodas en la fiesta de cumpleaños número de su hija en 2024, en las imágenes también aparece el primogénito del empresario.

Andrew Cabot, esposo de Kristin Cabot y CEO de Privateer Rum. Imagen Privateer Rum Sitio Oficial

¿Quién es Kristin Cabot?

Según la cuenta de LinkedIn de la mujer, que ya no aparece en línea, se ha desempeñado como "miembro del consejo asesor" de Privateer Rum desde septiembre de 2020, informó Daily Mail y actualmente tiene el cargo de directora de Recursos Humanos de Astronomer.

Kristin estuvo casada con Ken Thornby, pero en 2018 solicitó el divorcio, el cual se finalizó en 2020.

Por su parte, Andy Byron también está casado con su esposa Megan Byron, quien eliminó su apellido de casada de sus redes sociales tras hacerse viral el momento en que Chris Martin, de Coldplay, ventiló su relación.