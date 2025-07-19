Andy Byron

Andy Byron renuncia a su cargo de CEO tras polémica de infidelidad en concierto de Coldplay

Tras haberse hecho viral un video donde Coldplay ventila la relación de Andy Byron con la directora de recursos humanos de Astronomer, el hombre entregó su carta de renuncia a su puesto de CEO.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Quién es la esposa de Andy Byron? La mujer a la que supuestamente le fue infiel en concierto de Coldplay

Andy Byron presentó su renuncia como CEO de Astronomer, luego de la polémica que se suscitó al ser captado de manera romántica con Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la empresa, en el concierto de Coldplay el 16 de julio, a pesar de ambos son personas casadas.

De acuerdo con un comunicado de la compañía publicado en la cuenta oficial de X este 19 de julio, la junta directiva "aceptó" su renuncia.

"Como se mencionó anteriormente, Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió. Andy Byron presentó su renuncia y la Junta Directiva la aceptó".

En el texto señalan que antes de la polémica la empresa era conocida "por ser pioneros en el ámbito de DataOps", sin embargo, "si bien la percepción de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y el trabajo que realizamos para nuestros clientes no lo han hecho".

También informaron que están buscando al reemplazo de Byron, mientras que el cofundador y Director de Producto, Pete DeJoy, continúa como Director Ejecutivo interino.

Sobre Kristin Cabot, quien funge como directora general del departamento de recursos humanos, la empresa no se ha pronunciado, por lo cual se desconoce si continuará con su cargo.

Comunicado de Astronomer sobre la renuncia de su CEO, Andy Byron.
Comunicado de Astronomer sobre la renuncia de su CEO, Andy Byron.
Imagen Astronomer/X
