Ni fue asesinado, ni murió por la vacuna del covid-19: teorías sin fundamento y rumores que circulan sobre el papa Francisco

En elDetector <b> </b>verificamos esas falsedades que se dicen sobre el deceso del pontífice.

El papa Francisco falleció este 21 de abril de 2025 . Tras el anuncio hecho por el Vaticano , en redes sociales comenzaron a circular afirmaciones sobre las supuestas causas de su muerte. Una publicación en X (antes Twitter) con más de 41,400 visualizaciones sugirió que fue “asesinado”, mientras que en Facebook sugerían que el deceso se pudo producir por la vacuna del covid-19. Todo eso es falso: el Papa falleció por un derrame cerebral, que derivó en coma y finalmente tuvo un colapso cardiovascular.

Confirmamos la falsedad de esas afirmaciones con la información oficial ofrecida por el Vaticano sobre la causa de muerte, y contrastando que el Pontífice recibió la dosis de la vacuna hace más de cuatro años. Además, tenía quebrantos de salud asociados a una bronquitis de base, y un “ cuadro médico complejo ” que lo mantuvo varias semanas en el hospital desde el 14 de febrero de 2025 .

Fue una muerte natural

“¿Murió o fue asesinado? Se manifestó abiertamente contra el genocidio en Gaza”; “¿Otra muerte por vacuna?”, y mensajes similares circulan en X (antes Twitter) y Facebook , sugiriendo que la muerte del papa pudo ser por causas distintas a las naturales.

En primera instancia, el Vaticano publicó en un comunicado , luego del proceso de constatación de la muerte de Francisco y colocación del cuerpo en el féretro , en el que confirman que la muerte se produjo por un derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. “El documento médico indica que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana (virus que afecta a ambos pulmones), bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo II”, detallan en el texto de la Santa Sede.

En el comunicado emitido por el Vaticano sobre la causa de muerte, afirman que el profesor Andrea Arcangeli , director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, fue quien firmó el acta de defunción, y agregan que la muerte se comprobó mediante un “registro electrocardiograma tanatológico”.

El papa se vacunó hace más de cuatro años

Uno de los rumores o falsedades que circula en redes sociales es la supuesta incidencia de la vacuna contra el covid-19 en la muerte del papa Francisco. El papa Francisco se vacunó por primera vez el 14 de enero de 2021, junto al entonces papa emérito Benedicto XVI, ya también fallecido .

Francisco llamó el 18 de agosto de 2021 a vacunarse , como “un gesto sencillo, pero profundo para un futuro mejor". Los prelados del norte al sur del continente se hicieron eco de él: “es necesario ser responsable del bien común, porque somos una sola familia”, dijo.

Como ya hemos verificado en elDetector, las vacunas contra el covid-19 no producen como “efecto secundario” hipertensión , diabetes tipo II, neumonía bilateral o derrame cerebral, dolencias detalladas en el informe médico de la muerte del papa.

Si bien se han registrado algunos casos poco frecuentes de miocarditis (inflamación del músculo cardiaco) o de pericarditis (inflamación del recubrimiento externo del corazón), MedLine Plus , el sitio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que los efectos secundarios comunes, como dolor o enrojecimiento en la zona de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, entre otros desaparecen en “unos cuantos días”; mientras que los graves como la miocarditis o trombos “ocurren con mayor frecuencia después de la segunda dosis y dentro de los 7 días posteriores a la vacunación”.

El papa Francisco nunca se contagió de covid-19, lo comprobamos con una búsqueda con palabras clave en español e italiano , que no arrojó resultados. Las enfermedades de base que menciona el acta de defunción de Francisco ni siquiera se pueden asociar al covid prolongado .

El covid prolongado son algunos problemas de salud posteriores al contagio de covid-19 que, de acuerdo con MedLine Plus, persisten después de más de cuatro semanas del contagio.

Conclusión

Es falso que el papa Francisco haya sido “asesinado” por apoyar a Gaza o que su deceso se produjera por la vacuna del covid-19, como afirman algunas publicaciones en redes sociales. El pontífice murió, de acuerdo con la información oficial del Vaticano, por un derrame cerebral que derivó en coma y finalmente tuvo un colapso cardiovascular. El papa se vacunó en 2021 y nunca padeció de covid-19, y lo del supuesto “asesinato” es una afirmación sin basamento. Como ya hemos verificado en elDetector, las vacunas contra el covid-19 no producen las enfermedades de base que detalla el acta de defunción del papa, y reducen las posibilidades de fallecer, ser hospitalizado o sufrir una enfermedad grave frente a los que no están vacunados. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

