El papa Francisco, de 88 años, seguirá hospitalizado por una "situación clínica compleja", admite el Vaticano
En 1957, cuando era un seminarista de 21 años de edad, Francisco fue sometido a una operación para extirpar parte de un pulmón dañado por una infección respiratoria grave, lo cual lo hizo susceptible a resfriados y ataques de bronquitis a lo largo de su vida.
El papa Francisco está siendo tratado por una "situación clínica compleja" en el hospital de Roma donde fue ingresado para tratamientos y pruebas rutinarias, y permanecerá hospitalizado el tiempo que sea necesario, según informó el Vaticano este lunes.
El pontífice, de 88 años de edad, había sido admitido el viernes en el hospital Gemelli de Roma para someterse a pruebas y tratamientos, por lo que se había diagnosticado inicialmente como una bronquitis.
Francisco está consciente y de ”buen humor”
El lunes el Vaticano informó que Francisco sufre de una "infección polimicrobiana" en el tracto respiratorio, que requirió de un cambio en el tratamiento originalmente prescrito.
Durante varios días antes de su ingreso al hospital, Francisco había mostrado síntomas de bronquitis, al punto de que se vio obligado a delegar la lectura de discursos preparados en eventos oficiales.
El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, dijo a los periodistas el lunes que el papa había dormido bien, “se despertó, desayunó, leyó periódicos y continuó con su terapia”. “Estaba de buen humor”, agregó Bruni.
Sin embargo, el Vaticano no ofreció información sobre cuándo Francisco sería dado de alta ni dijo qué ocurrirá con una importante misa de ordenación de diáconos permanentes que tenía previsto presidir el 23 de febrero.
