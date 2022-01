No hay evidencias de que la vacuna contra el covid-19 aumente el riesgo de ataque al corazón

“Específicamente, hay varios errores tipográficos, no hay datos en el resumen sobre la infiltración miocárdica de células T, no se entrega un análisis de significancia estadística y el autor no es claro si solo se utilizaron datos anecdóticos”. Los científicos usan análisis estadísticos para evaluar la posibilidad de que un resultado específico sea causado o no por el azar. En otras palabras, el resumen no proporciona ninguna manera de saber si los cambios establecidos tras la vacunación son realmente significativos como para no haber ocurrido por casualidad.