Embajador de Estados Unidos en México celebra detención de integrantes del CJNG en Jalisco

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de autoridades mexicanas.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las detenciones fueron hechas por la Fiscalía General de la República de México (FGR) en el estado de Jalisco.

El embajador escribió a través de la red social X:

Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por La Fiscalía General de la República en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro más brillante.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

