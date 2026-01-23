Estados Unidos hunde otro barco en el Pacífico; ataque deja dos presuntos "narcoterroristas" muertos y un sobreviviente
Fuerzas estadounidenses realizaron este viernes 23 de enero un nuevo ataque cinético letal en aguas del Pacífico Oriental contra un barco presuntamente operado por organizaciones terroristas designadas, informó el Comando Sur de Estados Unidos.
El ataque dejó dos presuntos narcoterroristas muertos y un sobreviviente, este último reportado a la Guardia Costera de Estados Unidos para su búsqueda y rescate.
De acuerdo con el Comando Sur, el a taque fue realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta "Southern Spear" luego de que los servicios de inteligencia confirmaron que se trataba de un buque que participaba en operaciones de narcotráfico.
Así fue el ataque contra la embarcación
La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico, añadió el Comando Sur de Estados Unidos vía la red social X.
On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ— U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026
En un video desclasificado se observa cómo el buque es alcanzado por proyectiles hasta quedar envuelto en llamas. El video fue tomado desde el aire con una cámara de visión nocturna.
Primer ataque desde captura de Maduro
Se trata del primer ataque conocido desde la operación militar de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.
Lo s últimos impactos en embarcaciones ocurrieron a finales de diciembre, cuando, según el ejército, se atacaron cinco presuntas embarcaciones de narcotráfico en dos días, causando la muerte de ocho personas, mientras que otras saltaron por la borda.
