Trump nomina a Ronald Johnson como embajador en México para poner fin a los "delitos cometidos por migrantes"

Video Sheinbaum responde con carta a Trump tras amenazas a México: "A un arancel, vendrá otro en respuesta"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el martes a Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un puesto crucial para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos de sus prioridades.

"¡Enhorabuena, Ron! Juntos pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país y ¡HAREMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO OTRA VEZ!", escribió el republicano en su red Truth Social, utilizando mayúsculas, como es su estilo.

PUBLICIDAD

Ronald Johnson (no confundir con el senador republicano por Wisconsin) trabajará en estrecha colaboración con Marco Rubio, elegido para ser secretario de Estado, "para promover la seguridad y la prosperidad de la nación a través de políticas exteriores sólidas que prioricen a Estados Unidos", agregó el presidente electo.

Ambos deberán ser confirmados en el Senado después de que Trump asuma el 20 de enero.

¿Quién es Ronald Johnson, el elegido de Trump para ser embajador en México?

"Durante mi primer mandato, Ron sirvió como embajador de El Salvador, donde trabajó incansablemente con las autoridades salvadoreñas y nuestro equipo para reducir el crimen violento y la migración ilegal hasta los niveles más bajos de la historia", dijo Trump en su publicación.

Sobre sus credenciales, agregó que Johnson está titulado en Inteligencia Estratégica y cuenta con 20 años de experiencia en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), posteriores a su paso por el Ejército estadounidense, donde fue un soldado de las fuerzas especiales, o "boina verde".

Foto de archivo del nominado como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Imagen Rodrigo Sura/EFE

Las relaciones diplomáticas con México

Trump ha adoptado un tono beligerante con México desde su campaña, con las deportaciones masivas como uno de sus lemas. Además, ha acusado a México y Canadá de no hacer lo suficiente para detener el flujo de migrantes ilegales y el tráfico de drogas por las fronteras, y ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones de estos países, a pesar de formar parte de un acuerdo trilateral de libre comercio con Estados Unidos, el T-MEC.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le contestó hace 15 días por carta: "Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a detener el fenómeno migratorio, ni el consumo de drogas en Estados Unidos".

Ambos mantuvieron al menos una conversación telefónica, según él "maravillosa", lo que no ha impedido que el republicano siga considerando al vecino del sur como una carga.

"¿Por qué estamos subvencionando a estos países?", dijo Trump en una entrevista televisada con NBC que se emitió el domingo, refiriéndose a México y Canadá. "Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado" de Estados Unidos, declaró.

Otras nuevas nominaciones de Trump

El presidente electo de EEUU hizo otra ronda de nominaciones para su próximo gobierno el martes, nombrando a Andrew Ferguson para dirigir la Comisión Federal de Comercio (FTC), a su nuera Kimberly Guilfoyle para embajadora de Grecia y a Tom Barrack como embajador de Turquía.

Ferguson, que ya es uno de los cinco comisionados de la FTC, reemplazará a Lina Khan, quien se convirtió en un pararrayos para Wall Street y Silicon Valley al bloquear miles de millones de dólares en adquisiciones corporativas y demandar a Amazon y Meta alegando comportamiento anticompetitivo.

"Andrew tiene un historial probado de enfrentarse a la censura de las grandes tecnológicas y proteger la libertad de expresión en nuestro gran país", escribió Trump en Truth Social, y agregó: "Andrew será el presidente de la FTC más pro-Estados Unidos y más pro-innovación en la historia de nuestro país".

PUBLICIDAD

Por su parte, Tom Barrack, un rico financiero, conoció a Trump en la década de 1980 mientras ayudaba a negociar la compra del famoso Hotel Plaza por parte de Trump. Fue acusado de utilizar su acceso personal al expresidente para promover en secreto los intereses de Emiratos Árabes Unidos, pero fue absuelto de todos los cargos en un juicio federal en 2022.

Trump lo llamó una "voz de la razón muy respetada y experimentada".

Guilfoyle es una exfiscal de California y presentadora de televisión que dirigió la recaudación de fondos para la campaña de Trump de 2020, año en que se anunció su compromiso matrimonial con Donald Jr. Trump la llamó "una amiga cercana y aliada" y elogió su "intelecto agudo que la hace sumamente calificada". Guilfoyle estuvo en el escenario con la familia la noche de las elecciones.

"Estoy muy orgulloso de Kimberly. Ella ama a Estados Unidos y siempre ha querido servir al país como embajadora. Será una líder increíble para America First", publicó Don Jr.

Sin embargo, este mismo martes medios sensacionalistas y prensa del corazón publicaban imágenes del hijo mayor del presidente electo con la socialité Bettina Anderson y se hablaban de la posible separación de la pareja.

Con información de AFP, EFE y AP.

Mira también: