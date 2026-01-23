Noticias

Entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado de coordinación entre México y EEUU: embajador Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México destacó que la entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países.

Video De los Juegos Olímpicos al FBI: arrestan en México a Ryan Wedding por narcotráfico y homicidio

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación.

Destacó que el presidente Donald Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a comunidades de EEUU con drogas y las amenazan con violencia.

El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, y da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

El embajador aseguró que México y los Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global.

Los Estados Unidos han mantenido un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida

Señaló que la entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como las agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia y el FBI.

Finalmente, resaltó que la detención del exatleta "es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos".

