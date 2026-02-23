Noticias El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce al gobierno de Sheinbaum por muerte de "El Mencho" El embajador reconoció "el valor y la pronta actuación" de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG.

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo quirúrgico que derivó en la captura y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vía la red social, el embajador reconoció "el valor y la pronta actuación" de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. "Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades", escribió Johnson este lunes.

El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá El embajador Ronald Johnson

Presidenta @Claudiashein, reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades. El pueblo de… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 24, 2026

Lamenta muerte de militares en operativo

De forma simultánea, Johnson lamentó la muerte de los militares muertos en el operativo que dio como resultado la muerte del narcotraficante. "Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y 'El Mencho'", dijo.

Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias

Lamento profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho. Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026



En el estado de Jalisco, al oeste de México , se registraron 6 agresiones derivadas de la acción militar, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del estado.

Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, se solidarizó con los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de México que perdieron la vida ayer durante el operativo y las represalias posteriores.

"Que Dios y la Virgen bendigan sus almas y consuelen a sus familiares y amigos", compartió en un breve mensaje a través de la red social X.

My total respect and solidarity goes out to those members of Mexico’s army and national guard who lost their lives in yesterday’s counter-cartel operation and the subsequent reprisals. May God and the Virgen bless their souls and comfort their families and friends. /// Mi más… pic.twitter.com/LDKMXtPLjv — Christopher Landau (@DeputySecState) February 23, 2026

